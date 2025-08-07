Un joven sustrae un reloj valorado en 100.000 € al arquitecto Santiago Calatrava en Valencia

El célebre arquitecto valenciano Santiago Calatrava, premio Príncipe de Asturias en 1999 y premio nacional de Arquitectura y, también, de Ingeniería Civil. En ambos casos en el año 2005, ha sido víctima del robo de su reloj, valorado en unos 100.000 euros, a última hora de la tarde de este miércoles en la ciudad de Valencia. El autor ha sido un joven de 27 años, que ha resultado detenido poco después, por lo que el reloj ha podido ser devuelto a su legítimo propietario.

Los hechos se han desencadenado en torno a las 20:30 horas de este miércoles a la altura del Pont de Fusta (puente de madera). Una pasarela para viandantes que cruzaba el antiguo cauce. Santiago Calatrava se hallaba junto a unos familiares. Esperaba un taxi. Un hombre se le ha acercado y le ha arrebatado el reloj.

Uno de los familiares que acompañaba a Santiago Calatrava ha salido corriendo detrás del ladrón, al que ha dado alcance. Al poco, se ha personado en el lugar de los hechos un policía autonómico de paisano, así como agentes de la Policía Local de Valencia que han procedido a la detención del autor del robo.

El detenido ha sido trasladado a las dependencias de la Jefatura Superior de la Policía Nacional. El Grupo de Atracos ha abierto una investigación sobre los hechos.Según Las Provincias, los investigadores manejan la hipótesis de que el robo haya sido supuestamente encargado por terceros.

La hipótesis se fundamenta en que mientras estaba detenido, el hombre, que es de origen extranjero, recibió varias llamadas procedentes de Suiza, donde reside Calatrava. Los agentes sospechan que el ladrón ha podido tener información privilegiada.

No obstante, el reloj ha podido ser recuperado apenas unos minutos después de cometerse el robo en la ciudad de Valencia, gracias a la intervención de un familiar del propio Calatrava, de la Policía Autonómica y de la Policía Local de Valencia.