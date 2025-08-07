Las líneas de la EMT que conectan con el aeropuerto de Palma se trasladan a la nueva estación de autobuses

Las líneas de la EMT que dan servicio al aeropuerto de Palma se trasladan a la nueva estación de autobuses. El cambio de ubicación quedará completado cuando este viernes la línea L34 (Son Espases-Aeroport) se traslada definitivamente a la parada 1985, ubicada en este espacio del aeródromo.

De este modo, todas las líneas de la EMT que dan servicio al aeropuerto de Son Sant Joan quedan ubicadas definitivamente en la nueva estación de autobuses, que se encuentra entre la terminal de llegadas y el edificio del aparcamiento.

Estas son las líneas A1 (Aeroport-Centre Ciutat) y A2 (Aeroport-s’Arenal) que ya estaban ubicadas allí en las paradas 547 y 1146 respectivamente y la línea L34, que quedará instalada definitivamente en la parada 1985 a partir del viernes.

Las tres paradas de la EMT se sitúan una junto a la otra, en un espacio delimitado, y en la misma estación se ubicarán también los vehículos del TIB que dan servicio al aeropuerto desde diferentes puntos de la isla.

De esta forma, visitantes y turistas podrán encontrar fácilmente su línea de autobús en un mismo espacio claramente delimitado, facilitando sus desplazamientos.

A partir de este viernes, todas las líneas de bus público tanto de la red interurbana TIB (líneas Aerotib) como urbana (EMT Palma) se encontrarán en la nueva ubicación y permitirán ofrecer un mejor servicio y comodidad a los usuarios que esperan su bus.

Las personas que este verano se desplacen al aeropuerto, ya sea por motivos de trabajo o para tomar un vuelo, pueden moverse de forma gratuita con la Tarjeta Intermodal.

Aquellos usuarios que no disponen del título de transporte de la red del TIB, tienen como opción viajar con la tarjeta bancaria. Sea de débito o de crédito, permite viajar sin tener que comprar ningún billete previo y es más económico que comprar el billete sencillo al conductor.

Las líneas del aeropuerto de la red del TIB han transportado a más de 500.000 usuarios durante el periodo de abril a junio de este año, un 5,7% más de viajeros que durante el mismo periodo del año pasado.

Las mejoras que ha introducido este año el Govern en el servicio de autobús interurbano de Mallorca, mediante la modificación de los contratos de las tres concesiones, para adaptar el servicio a la demanda y el incremento de usuarios de los últimos años -un 20% más durante 2024-, han permitido, entre otras medidas, incrementar el servicio del Aerotib y garantizar su funcionamiento durante todo el año.

El autobús de la red de transporte público interurbano conecta diferentes zonas de Mallorca para facilitar el desplazamiento de los viajeros.

En este sentido, las cuatro líneas del servicio de Aerotib conectan núcleos, tanto residenciales como turísticos, con el aeropuerto de Palma.

De los 500.000 usuarios que se han desplazado al aeropuerto en los últimos tres meses (abril-mayo-junio), el 28% lo han hecho con la línea A42 que conecta Cala Bona, Cala Millor, Sa Coma, S’Illot, Portocristo, Manacor, Vilafranca, Montuïri y Algaida con el aeropuerto.

El 27% ha elegido la A32 para viajar entre la bahía de Alcudia, Sa Pobla, Inca y el aeropuerto. Y con las líneas A11 de la costa de Calvià y la A51 que pasa por Campos, Llucmajor y S’Arenal lo han hecho el 25% y el 20% respectivamente del total de viajeros de las líneas Aerotib.

Las líneas del aeropuerto disponen de servicio desde primera hora de la mañana hasta medianoche y tienen una frecuencia media de paso de entre 45 o 50 minutos. La línea A11 reanudó el servicio en diciembre, mientras que el resto de líneas lo hicieron en los meses de marzo y abril. El servicio del aeropuerto tendrá a partir de ahora continuidad todo el año.