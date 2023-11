Aleix Espargaró: «Tirar y escaparse es la cosa más absurda que puede hacer Martín»

Aleix Espargaró atendió a los medios de comunicación en la previa del GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP, donde habló sobre lo sucedido con Morbidelli en Qatar y repasó las opciones de Jorge Martín en la batalla por el título y aseguró que «tirar y escaparse es la cosa más absurda que puede hacer Jorge». Además, dejó claro que uno de los motivos por los que va a intentar correr es para ayudar a su amigo en todo lo que pueda.

Sobre las posibilidades de Martín, Aleix comentó: «Le doy muchas más de las que todo el mundo le da, y no por mi amistad con Jorge sino porque todos tenemos la percepción de que quedan 25 puntos en juego y está a 21, pero quedan 37. Eso es algo nuevo para todas nuestras cabezas, que automáticamente eso te lía un poco. Recortar 21 con 37 me parece más posible en un circuito tan pequeño como es Valencia».

«Jorge sólo tiene una opción que es ir a hacer show al ataque. Cuando tienes tanto que perder con tanto margen… Diría que si hubiera tenido 10-12 puntos de ventaja le daría más crédito a Pecco, pero teniendo 21 puntos que es algo que puede salir a proteger creo que es peligroso», agregó. «Tirar y escaparse es la cosa más absurda que puede hacer Jorge. ¿Echarle una mano? Al cien por cien. Es uno de los motivos por los que estoy aquí, para ayudarle todo lo que pueda», explicó al ser preguntado por la estrategia de Martín.

Respecto a si le ha dado algún consejo, Aleix Espargaró reveló que hablan bastante: «Hemos hablado mucho. Me enorgullece mucho que Jorge cada vez que se lo ocurre una cosa, tiene un plan o algo, llama a la puerta, oyes las escaleras de alguien corriendo… Es más nervioso que yo, aunque no lo parezca. Hablamos bastante y compartimos mucho».

Estado físico

Aleix Espargaró llega tocado y tiene muy difícil correr. El propio piloto reconoció que «no llego muy bien. Esperaba estar bastante mejor. De otras lesiones, otras veces, en dos o tres días mejoras bastante. Estoy un poco triste porque he hecho todo lo posible con la super inductiva, la Indiva, magnetoterapia… Pero no le puedes pedir peras al olmo. Me partí por la mitad el sábado por la noche y estamos a jueves. Tengo una fractura en el peroné. Pero el problema ya no es la fractura sino que todos los ligamentos, la musculatura de la pierna, del gemelo y la parte delantera está todo muy hinchado y lleno de sangre. Eso hace que no tenga mucha movilidad en el tobillo. Y me jode mucho pero mi fisio ya me lo ha dicho: ‘Has tenido tres días’».

Respecto a si va a correr, el de Granollers reconoció que lo tiene muy complicado pero lo va a intentar: «Lo veo difícil. Antes me preguntaban que por qué no he esperado al test, pero no lo he pensado mucho. He hecho todo lo que he podido estos dos días en casa y aquí estoy. Me subiré a la moto y mañana veré. Pero lo veo difícil».

Adiós de Pol Espargaró

Sobre el adiós de su hermano Pol, que será probador de KTM el año que viene, Aleix Espargaró comentó: «Lo primero es que le pedí su casco del domingo y me dijo ‘no, es que tal’ y le dije ‘no, no, el casco cuando acabes la carrera me lo voy a quedar yo’ y al final le convencí. Por otro lado me genera dudas, no se si despedirle o no… Mi hermano es difícil de descifrar y no se si Pol dentro de su cabeza tiene previsto alargar su carrera deportiva cuatro años haciendo wild cards, o si en el 2025 le llega una oportunidad de correr con el equipo que saque KTM y le dan una opción va a volver a correr. No lo sé. Pero creo que él tampoco lo sabe. No se si es un hasta luego o es un adiós. No se muy bien cómo reaccionar a este finde con Pol».

Qué sensación te despierta no tenerle el año que viene en parrilla: «Va a ser difícil. A mi tener a Pol aquí es brutal, ha sido un sueño, y sobre todo porque muchos años hemos sido los dos pilotos oficiales. El sueño de todos los niños que están aquí con las minimotos es llegar a MotoGP y ser piloto oficial un día. Sí, ser campeón del mundo, obvio. Pero llegar a una fábrica y ser piloto oficial los dos lo hemos conseguido y ha sido un orgullo. De Pol he aprendido mucho, tenía que haber aprendido bastante más a cómo manejar muchos momentos de tensión. Quizá ahora que Pol estará más por la pista me podrá ayudar más, igual que yo le ayudé en su título de Moto2».

Aleix firma la paz con Morbidelli

En cuanto a lo sucedido Franco Morbidelli en la última carrera, en Qatar, el de Granollers reveló que han mantenido una charla este jueves donde han hablado las cosas y le dio un abrazo: «Sí. Esta mañana he ido a su motorhome y he estado con él hablando porque me apetecía a mi sentarme a hablar con él y darle un abrazo. Y da igual, queda entre él y yo lo que ha pasado».

Respecto a la adaptación a las sprints, Aleix Espargaró dijo: «Un buen ejemplo para que los periodistas entendáis lo que sentimos los pilotos este año es que saquéis las declaraciones de Dani Pedrosa después de su wild card (invitación) en Misano. Yo tuve la suerte, después de la carrera, de estar dos horas en el motorhome con Dani. Me regaló su casco, estuvimos dos horas charlando y me dijo: ‘Con el horario que tenéis ahora, me habría retirado antes’. Y Dani se retiró joven. Dice ‘es insostenible, no se cómo lo hacéis’».

«Que un tío tan bueno como él te diga que esto es increíble… Tenemos tres sesiones el sábado, acaba la sprint y tienes prensa, teles… Dorna te manda al grand stand a saludar a los aficionados, Aprilia te manda firmar autógrafos y a mi Kabuto me manda firmar autógrafos. Pero luego tengo que hacer el meeting técnico con el equipo a las 19:30, a las 21 cenar, fisio y al día siguiente tengo el Gran Premio. Para mí es insostenible».

A la pregunta sobre si él quiere continuar con este modelo de campeonato, con las sprints incluidas, dijo: «Sí, porque al final te acabas adaptando y la pasión por este deporte hace que luches contra viento y marea, como subirte a la moto con un peroné roto. ¿Qué sentido tiene subirte a la moto con un peroné fracturado? Me flipa correr en MotoGP, me flipa Aprilia y me sigo divirtiendo. Pero eso no hace que sea mucho más difícil».