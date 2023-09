Aleix Espargaró: «O me caía o ganaba»

Aleix Espargaró se mostró muy feliz tras conseguir la victoria en el GP de Cataluña de MotoGP en el primer doblete de Aprilia. El de Granollers ha firmado un fin de semana espectacular con victorias en las dos carreras, la sprint y el domingo. Al principio le costó un poco, Maverick se le escapó, pero reconoció que tiró con todo para intentar buscar la victoria: «Me he dicho que o me caía o ganaba».

Mejor fin de semana imposible, ¿no?

«Podría haber sido mejor si hubiera conseguido la pole. Es quizás la espinita que tengo, me habría gustado mucho tener el récord de este circuito. Pero lo importante son las carreras. Estoy muy feliz. Además, ayer, y seguramente no es la forma correcta de decirlo, fue relativamente fácil, porque me encontraba muy cómodo pilotando y me noté muy superior, y hoy no. Hoy creo que Maverick era más rápido que yo, con el viento no podía hacer paso por curva, era imposible, y Maverick con los frenos es mejor que yo y la podía parar y re-acelerar, y yo no podía hacer este tipo de conducción. Así que me la he tenido que jugar muchísimo, en cualquier otro circuito hubiera terminado segundo, pero me he dicho que o me caía o ganaba. He sacado todo el control de tracción y han sido 20 minutos de muchísima tensión. De hecho, cuando he llegado al podio estaba hasta mareado. Y estoy muy orgulloso. Sobre todo por eso, muy orgulloso de haber ganado hoy».

¿Y la tensión inicial de la primera salida?

«El primer toque de embrague ha sido bueno y luego me ha hecho un poco de wheelie, y luego lo hemos cambiado para la segunda salida. Yo en la primera salida he escuchado una moto pasar muy rápido por la derecha, entonces he acelerado de golpe para que no me diera, sabiendo que me saldría de pista, y me he ido a lo verde expresamente. He librado bien ahí. Y luego la caída de Pecco con Brad la he librado por muy poco. Me he quedado lleno de aceite, el mono, el casco, todo, porque el motor de Brad se ha roto. He llegado al box y estaban limpiando la pista. Han abierto muy rápido la pista, veía a Zarco montando el neumático delante sin el calentador, y he dicho ‘aquí va a haber un strike otra vez’. Para mí han abierto demasiado rápido el semáforo. Yo tengo que reconocer que no he salido muy concentrado, aún estaba un poco nervioso y enfadado. Pero así son las carreras. Menos mal que no ha pasado nada.

¿Esto supera a Silverstone o Argentina?

«No, este finde ha sido el más bonito de mi vida, sin duda. Ver a mis dos hijos dándome el trofeo de ganador en el gran premio de casa es como… lo tengo un poco borroso, ha pasado por delante en un momento toda mi vida, veía a Max y a Mia y me veía a mí de pequeño. Ha sido impresionante».

Evolución de la Aprilia

«Sí, muy bonito y si me lo permites saco pecho porque creo que soy el gran culpable de esto. Obviamente Aprilia, la fábrica, ha evolucionado mucho, han hecho un trabajo enorme, es un placer hoy ser piloto de Aprilia. Pero en el inicio fue complicado, fue muy difícil estar ahí, muchas caídas, muchas lesiones, muchos días grises porque la moto se rompía. Así que creer hasta ahora y ver todo el desarrollo y todo lo que hemos conseguido, hacer hoy un doblete aquí… El problema es que estamos pensando en Misano, pero lo de hoy aquí es acojonante, es impresionante haberlo conseguido, y más con el nivel que tiene Ducati hoy en día, y con ocho motos en pista. Hacer 1-2 con Aprilia es una locura. Así que estoy muy orgulloso.

Parecía que Maverick se escapaba…

«Durante dos vueltas, sí. He hecho dos errores, no me encontraba nada cómodo y hacía muchos errores. En las dos vueltas siguientes he apretado como un animal y no recortaba. Ahí ha sido cuando he cambiado de mapa y he quitado el control de tracción. Durante esas dos vueltas he pensado: ‘Bueno, segundo, son 32 puntos0. Pero luego he pensado: ‘Da igual si te caes. Aquí sólo puedes ganar o caerte’. He quitado el control de tracción y han sido 20 minutos de mucha tensión. He conducido como si fuera un time-attack. No tenía dudas de que le iba a coger, porque sabía que o me caía o le cogía. Pero la única duda era que si le cogía, llegaba con el neumático destrozado y así ha sido. Si llega a quedar una vuelta más… Rodábamos como los ganadores de Moto2, en 1:44».

¿Cómo ha sido esa celebración?

«Maverick me ha mirado con una cara como diciendo: ‘¿Qué hace este tío?’. Pero me ha salido del corazón. Ha sido como un tributo a toda Aprilia, a la fábrica, a Maverick, a mí mismo… Por lo que hemos conseguido entre los dos. Mucha gente, incluso gente de mi entorno, pensaba que me equivocaba trayendo a Maverick a mi box; con lo tranquilo que estaba, traer a un piloto tan fuerte, que quizá me jubilaba. Yo creo mucho, mucho, mucho en mí. Muchísimo, muchísimo, cada día de mi vida. Y sabía que me haría mejor. No tengo ninguna duda de que he ganado dos carreras este año y que el año pasado casi gano el título por tener a un tío al lado tan, tan fuerte. Ha sido como darle las gracias, él a mí, los dos a Aprilia…. Ha sido como un homenaje de que somos uno; da igual qué moto, somos uno y lo hemos conseguido juntos».

¿Cuántos circuitos kryptonita quedan?

«Sólo Misano. Misano y Austria son los dos circuitos que más nos cuestan a nosotros. Misano no tanto, o eso quiero pensar. Creo que hemos mejorado mucho como fábrica respecto al año pasado. Hay mucho material que está en el RNF, las motos tienen mucho material nuevo. Creo que hemos aprendido de ello. Todo lo que puedo hacer yo para estar un poco más libre de cabeza, porque el año pasado tenía mucha tensión, lo voy a intentar. Voy a intentar disfrutar del momento, me voy a llevar a mi familia a viajar con el mundo con ellos. Disfrutar del momento. Lo decía Maverick y lo pienso yo: hay que disfrutar cada pequeño logro, porque es muy difícil lo que estamos consiguiendo. Con energía positiva, llegaremos al final dando un susto a más de uno».