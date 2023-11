Di Giannantonio le quita la victoria a Bagnaia en Qatar y Martín dice prácticamente adiós al Mundial

Fabio Di Giannantonio le arrebató la victoria a Pecco Bagnaia en las últimas vueltas del GP de Qatar y consiguió su primer triunfo en MotoGP. No obstante, el segundo puesto del italiano deja casi sentenciado el título de la categoría reina ya que Jorge Martín tuvo problemas desde la salida y acabó cruzando la meta en décima posición, lo cual deja al español a 21 puntos de Bagnaia a falta de una carrera. Luca Marini completó el podio.

Esa magia de las primeras veces, de sentir la euforia de la victoria, de ser GANADOR DE MotoGP 🙌 Fabio Di Giannantonio no puede contener las lágrimas tras su primer triunfo 🥇#QatarGP 🇶🇦 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/mqbwakm3qj — DAZN España (@DAZN_ES) November 19, 2023

Martín venía de quitarle siete puntos a Bagnaia en la sprint race y quería más en la carrera larga. El objetivo del español no era otro que seguir recortando puntos para irse a Valencia más cerquita de su rival. La lucha encarnizada de la sprint entre los dos candidatos al título hizo saltar las chispas. «Se ha abierto esto», avisaba el italiano tras la prueba del sábado. Pero todo se torció desde la salida para el del Pramac.

Martinator tuvo problemas de tracción en la salida y la moto le dio un trallazo que le hizo ir dando tumbos de lado a lado durante unos metros, y perder varias posiciones. Mientras que Jorge Martín caía hasta la octava plaza, Pecco ganaba tres plazas y se situaba primero a la llegada de la uno. El madrileño negaba con la cabeza tras sobrevivir para mantener la moto en pie. Las malas noticias llegaban en el peor momento.

QUÉ MIEDO 😰 Jorge Martín estuvo a punto de caerse en plena recta cuando su moto se descontroló completamente #QatarGP 🇶🇦 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/ssisPmJBJs — DAZN España (@DAZN_ES) November 19, 2023

Ese problema le lastró durante el resto de la carrera. A partir de ahí, el piloto español tiró todo lo que pudo para intentar ganar posiciones en las primeras vueltas pero no podía. Sexto es lo máximo que pudo alcanzar pero vio cómo los de delante se escapaban y la distancia era cada vez mayor con el paso de las vueltas. Martín lo probaba una y otra vez pero sin éxito. Su ritmo no era bueno, no conseguía sacarse de encima ni a Marc Márquez con la Honda. El ilerdense se mantenía a su estela, lo que evidenciaba los problemas del español.

El de San Sebastián de los Reyes fue cayendo con el paso de las vueltas. A 12 giros del final era Maverick Viñales quien le pasaba y posteriormente lo hacía Márquez, aunque al de Honda consiguió devolverle el adelantamiento. Unas vueltas más tarde, a 10 del final, le superaba Fabio Quartararo y caía hasta la octava posición. Poco después llegaron Miller y Bastianini y acabó cruzando la meta décimo, por delante de Márquez.

Muchos problemas para Jorge Martín 😓 Su cabreo al ser adelantado por un piloto tras otro lo dice todo…#QatarGP 🇶🇦 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/DvGZdRXzDw — DAZN España (@DAZN_ES) November 19, 2023

Di Giannantonio ‘echa un cable’ a Martín

La suerte para Martín, suerte entre comillas, fue que Di Giannantonio pasó a Bagnaia dos vueltas del final y acabó ganando la carrera por lo que le quitaba cinco puntos al piloto del Ducati Lenovo. Luego, Bagnaia intentó devolverle el adelantamiento en la recta pero se fue largo porque frenó tarde y tuvo que conformarse con la segunda posición. La victoria sería para Di Giannantonio, un piloto que no tiene asiento en MotoGP el año que viene.

El piloto de Gresini todavía no tiene sitio para el año que viene en MotoGP. Marc Márquez ocupará su puesto en el equipo de Nadia Padovani y el italiano todavía no ha encontrado una plaza para 2024. Ya lo intentó en la sprint pero Martín no le dejó. En las últimas vueltas se acercó a Bagnaia y al final logró pasarle para lograr la primera victoria de su carrera en la categoría reina, además de echar un cable a Martinator quitándole puntos a Pecco.