Jorge Martín gana al sprint y le recorta puntos a Bagnaia, con Márquez cuarto

Jorge Martín ha conseguido la victoria en la sprint race del GP de Tailandia de MotoGP y le recorta nueve puntos a Pecco Bagnaia, que terminó séptimo, y se queda a sólo 18 del liderato. El madrileño dominó desde el inicio y se escapó muy rápido. Nadie pudo seguir el ritmo impuesto por un Martinator al que le salió el plan a la perfección. Segundo fue Brad Binder y tercero Luca Marini. Tras ellos, en cuarto lugar, acabó Marc Márquez tras una última vuelta espectacular donde se impuso a Aleix Espargaró.

El del Prima Pramac tuvo problemas en la salida pero logró mantener la primera posición en la frenada de la uno. Parecía que el español tenía algún problema en la salida y Bezzecchi se ponía por delante, pero Jorge Martín se rehizo para llegar por delante del italiano a la primera curva. A partir de ahí tiró con todo para escaparse como había planeado. Además, Bagnaia perdía posiciones y caía hasta la octava plaza.

Quien también hizo una gran salida fue Marc Márquez, aunque eso ya no es novedad. El ilerdense nos tiene acostumbrados a firmar buenas salidas y codearse con los de arriba en las primeras vueltas. Y así fue. El del Repsol Honda salía octavo y subió hasta la quinta posición en un circuito del que tiene muy buenos recuerdos. Aquí consiguió su último título de campeón del mundo en 2019 tras una batalla preciosa con Quartararo, al que pasó en la última curva para ganar.

¡LO VUELVE A HACER! Lo de Jorge Martín en las carreras al sprint es UNA BARBARIDAD 🎩 🇸🇲 🥇

🇮🇳 🥇

🇯🇵 🥇

🇮🇩 🥇

🇹🇭 🥇 Ha ganado las cinco últimas sprint que se han corrido 🙌💥#ThaiGP 🇹🇭 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/XYtJhfw2Lv — DAZN España (@DAZN_ES) October 28, 2023

Por momentos estuvo peleando con los de cabeza y se aprovechó de la pelea entre Aleix y Binder para pasar al de Granollers y colocarse cuarto, su mejor posición en esta sprint. Poco después comenzó a caer y le empezaron a pasar tanto Aleix como las Ducati, pero el ocho veces campeón del mundo no dio su brazo a torcer y peleó con Bezzecchi por la quinta posición. Por detrás venía Bagnaia, que aprovechó la pelea entre Zarco y Álex Márquez para pasar a los dos y ponerse séptimo.

La victoria parecía clara. Salvo que cometiera un error, Jorge Martín iba a conseguir un nuevo triunfo en la sprint race, el séptimo en estas carreras. Ya lo había avisado Aleix en la previa que seguir al madrileño iba a ser muy complicado y así fue. El ritmo de carrera impuesto por el de San Sebastián de los Reyes fue frenético y se escapó desde el inicio. No tuvo rival. Por detrás, Binder y Marini se pegaban por la segunda posición porque cazar al español era prácticamente imposible.

Márquez le gana la batalla a Aleix

Marc Márquez se volvió a divertir encima de la moto en un trazado favorable para la Honda. El piloto de Cervera firmó unas últimas vueltas espectaculares donde adelantó a Bezzecchi y Aleix Espargaró. Primero le ganó la partida al italiano y luego, en la última vuelta, se las tuvo tiesas con la Aprilia.

Qué absoluto ESPECTÁCULO nos han regalado @marcmarquez93 y @AleixEspargaro 👏 Adelantamientos hasta la última curva para luchar por la cuarta plaza#ThaiGP 🇹🇭 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/abOyRRrbCu — DAZN España (@DAZN_ES) October 28, 2023

El 93 aprovechó un error del de Granollers para meterle la moto en la última vuelta, aunque Aleix no tardó en devolverle el adelantamiento en un punto donde el de Honda no se lo esperaba. Pero Márquez no se rindió, se pegó todo lo que pudo a la Aprilia y en la última curva, en la misma que pasó a Quartararo en 2019, le metió el hachazo al mayor de los Espargaró para ganar la batalla y terminar en cuarta posición.