Jorge Martín: «Espero poder conseguir el Mundial, esto son aprendizajes para el futuro»

Jorge Martín lamentó que se haya cancelado la carrera al sprint del GP de Australia de MotoGP, pues la veía como una gran oportunidad para recortar puntos en la general del Mundial, aunque reconoció que «la decisión ha sido la correcta». No obstante, el piloto madrileño del Prima Pramac aseguró que confía en poder darle la vuelta a la situación y ganar el Mundial. «Esto son aprendizajes para el futuro», comentó sobre sus errores.

«Ha sido la decisión correcta. Había un viento increíble, ya hemos visto muchísimas caídas en Moto2. Ha sido la decisión de la Dirección de Carrera y hay que respetarla. Igualmente, me encontraba bastante cómodo en agua y veía una buena oportunidad para recuperar, quizá, algún punto. Así que, nada, a pensar ya en la siguiente», dijo el español respecto a la decisión de cancelar el sprint de MotoGP por el mal tiempo.

«Aquí he aprendido que, cuando estás peleando por un Mundial, que al final es mi primera vez en MotoGP, pues que tienes que correr con las armas que tienen tus rivales, sobre todo, si eres más fuerte que ellos, en esta pista, sobre todo. En Indonesia, que cuando la pista está sucia, no salirse, ir por lo negro, por la línea negra. Eso es lo que he aprendido. Este año será o no será, yo voy a intentarlo a tope, pero son aprendizajes para el futuro», afirmó Jorge Martín al ser preguntado sobre qué ha aprendido de estos errores en Indonesia y Australia.

Sobre el Mundial, el 88 dejó claro que va a luchar hasta el final y que ahora vienen cuatro carreras –las cuatro últimas– que son muy favorables para él y no se va a rendir mientras las matemáticas digan que todavía es posible: «Falta mucho. Yo lo voy a intentar con todo lo que tengo. Tailandia es muy buena para mí. Malasia, Qatar y Valencia, las cuatro son muy buenas. Espero poder conseguirlo», dijo en DAZN.

Jorge Martín, frustrado pero optimista

Al de San Sebastián de los Reyes le tocará remar todavía más después de lo sucedido en la carrera larga en Australia, donde el neumático se le cayó y pasó de la primera a la quinta posición en la última vuelta. Visto desde la distancia, y ya con la mente más fría tras haber analizado lo sucedido, Martinator explicó que «no ha sido un jarro de agua fría, como fue Indonesia», y aunque se marcha frustrado se muestra optimista de cara al futuro.

«No ha sido un jarro de agua fría, como fue Indonesia, pero sí que un poco frustrado porque he sido el más rápido todo el fin de semana y tirar así la carrera por la borda… pero conseguimos puntos, pudo haber sido peor. Llegan pistas muy buenas para mí. Espero no cometer el error del neumático más y poder estar muy concentrado porque es muy importante para poder llegar con opciones a Valencia», comentó.

Sobre si hubiera cambiado algo al aflojar el ritmo y no tirar tanto desde el inicio para intentar guardar el neumático, Jorge Martín dijo: «No hubiese cambiado nada porque no habría tenido ese margen y habrían llegado igual. Fue, obviamente, un claro error. Quizá la estrategia no fue la correcta ni el neumático, pero quizá con otro neumático si tiraba así también me hubiese pasado. Como no lo sabemos, nadie sabrá eso nunca. Esperemos para el año que viene, en Australia, tener la varita mágica».