Arbolino gana en Australia, Pedro Acosta salva los muebles y podría ser campeón en Tailandia

Tony Arbolino se llevó la victoria en el GP de Australia de MotoGP en Moto2 en una carrera marcada por la lluvia y las fuertes ráfagas de viento, que obligó a tener que parar la carrera sin que se hubieran cumplido los dos tercios de la misma. Pedro Acosta salvó un día complicado tras su caída en la vuelta de formación que le hizo salir último en parrilla, firmó una gran remontada y en Tailandia ya puede ser campeón.

Ya en la carrera de Moto3 la situación era complicada, y lejos de mejorar, empeoró en Moto2. Las condiciones eran bastante malas. La lluvia y el frío eran los grandes protagonistas del día, con 12 grados en el ambiente, 15 en el asfalto y unas ráfagas de viento que alcanzaban los más de 70 km/h, y subiendo. Las alarmas saltaban tras la caída de Pedro Acosta durante la vuelta de formación.

PESADILLA en Phillip Island 😩 Pedro Acosta se fue al suelo en la vuelta de formación 😮 El 'Tiburón de Mazarrón' se cayó, tuvo que subir la moto A UN REMOLQUE para volver a parrilla y saldrá último 👀#AustralianGP 🇦🇺 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/svYo9q4zFL — DAZN España (@DAZN_ES) October 22, 2023

El Tiburón tuvo que volver corriendo a boxes para arreglar la moto y poder salir desde el pit lane en la vuelta de calentamiento, para luego salir desde la última posición de la parrilla, el 30. El día se complicaba todavía más si cabe para un Pedro Acosta que soñaban con aprovechar estas condiciones para rascar algo y meterle otro bocado al Mundial. Desgraciadamente lo que le tocó fue ponerse el mono de trabajo y firmar una remontada espectacular, como sólo los más grandes saben hacer, hasta terminar noveno.

Antes de eso, el líder de la carrera fue el debutante español Sergio García Dols, que se fue al suelo cuando estaba tirando en cabeza, perseguido solamente por el checo Filip Salac, quien también acabó sufriendo una caída en ese mismo punto y a la vez que el piloto de Burriana. Esas dos caídas sirvieron el liderato en bandeja a un Arbolino que aguantó en esa posición hasta que Dirección de Carrera dijo basta y paró la carrera en la vuelta 10.

Festival de caídas

Para entonces, hasta 10 pilotos de Moto2 se habían ido al suelo fruto de las condiciones climatológicas adversas que golpeaban el trazado de Phillip Island. Una vez que la bandera roja ondeó en pista, todos los pilotos entraron boxes a la espera de poder reanudar la carrera, pues no se habían completado los dos tercios de la misma. Pero el mal tiempo no sólo no mejoró sino que iba a peor y eso provocó la suspensión definitiva de la carrera de Moto2.

Al no haberse superado los dos tercios de la prueba, Dirección de Carrera estableció la clasificación final en función de las posiciones en la novena vuelta, otorgando solamente la mitad de los puntos a los pilotos clasificados en las quince primeras posiciones. Tras una tensa espera de algunos minutos y al ser las previsiones atmosféricas aún peores según avanzaba el tiempo, Dirección de Carrera, de manera acertada.

Pedro Acosta tendrá su primer match ball

Esta decisión benefició a un Pedro Acosta que había firmado una remontada trepidante, desde la trigésima posición hasta la novena. El de Mazarrón ganó hasta 21 posiciones en apenas nueve vueltas y con un trazado en condiciones extremas por el viento y el agua que había en la pista. El hecho de repartir la mitad de los puntos permite al español tener su primer match ball la próxima semana en Tailandia.

El piloto del Red Bull KTM Ajo llegará a Buriram con 56 puntos de ventaja sobre su perseguidor, Tony Arbolino. Así, el 37 podría ser campeón siempre y cuando le saque al menos 19 puntos al italiano en la carrera. Es decir, si Acosta gana la carrera sería campeón si Arbolino queda décimo o peor, y si el español es segundo su perseguidor tendría que hacer un cero.