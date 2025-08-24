Todo sobre el Real Oviedo: dónde juega, títulos, cuántas veces ha estado en Primera y número de socios

Un histórico del fútbol español, el Real Oviedo, volvió a Primera División después de 24 años en los ‘infiernos’ de las categorías inferiores. Desde que se consumó su descenso en la 2000-2001, junto al Racing de Santander y Numancia, los asturianos no han dejado de luchar para regresar al fútbol de élite y vivir noches, precisamente, como la que van a vivir durante este domingo 24 de agosto, en el Carlos Tartiere a partir de las 21:30h, frente al Real Madrid, en la vuelta del club madridista al feudo ‘carbayón’.

Cuál es el estadio del Real Oviedo

Tal y como hemos destacado líneas atrás, el Real Oviedo tiene como sede principal el emblemático Carlos Tartiere, situado en Oviedo, concretamente en la calle ‘Carlos Tartiere’. El feudo fue inaugurado en el pasado año 2000 y su nombre viene de su primer presidente, que promovió la unión del Stadium y el Deportivo, dos equipos por aquel entonces de la capital asturiana, lo que originó lo que hoy en día es el Real Oviedo. Tiene una capacidad para algo más de 30.000 aficionados.

Cuántas veces ha estado el Real Oviedo en Primera El Real Oviedo, a lo largo de su historia (fue fundado en 1926), ha permanecido un total de 38 temporadas en Primera División. Recientemente, y tal explicamos, volvió a la máxima categoría del fútbol español 24 años después, poniendo fin a una agonía que se cerró definitivamente con la ya histórica victoria al Mirandés, por 3-1, en la vuelta del partido final del playoffs. Los títulos que ha ganado el Real Oviedo El actual equipo de Veljko Paunović no ha podido conquistar ningún título de primer nivel en sus años de historia. Hasta el momento, solo tiene registrados cinco campeonatos en Segunda División, junto con su respectivo ascenso, en las temporadas 1932-33, 1951-52, 1957-58, 1971-72 y 1974-75. A su vez, también conquistó este trofeo en Segunda B, en 2014-2015, y en Tercera (2003-04, 2004-05, 2007-08 y 2008-09). Sin embargo, no han podido alzar ni Liga, ni Copa del Rey, ni Supercopa de España.

Cuántos socios tiene el Oviedo

Con su vuelta a Primera División, el Real Oviedo ha hecho historia, no solo por volver, sino además por alcanzar la mayor cifra de abonados de su larga vida deportiva, con 22.105 socios para la temporada 2025-2026, tal y como han anunciado desde el propio club hace unos días. Nadie quiere perderse en casa el esperado regreso a Primera División, donde se estrenarán (en casa; en la primera jornada cayeron 2-0 frente al Villarreal) en la máxima categoría del fútbol español ante uno de los mayores ‘cocos’, el Real Madrid de Xabi Alonso.

Cuántos socios de oro tiene el Real Oviedo Durante el pasado mes de marzo del 2025, el Oviedo «vivió un acto memorable antes del enfrentamiento ante el Málaga» en Segunda División. Tal y como destacó el club asturiano en su página web, entregó «la insignia de oro a 21 socios que han mostrado una fidelidad absoluta a lo largo de sus 50 años como abonados del conjunto de la capital del Principado»: «Este acto, uno de los más importantes para la entidad, no solo celebra medio siglo de apoyo ininterrumpido, sino que también resalta el profundo vínculo que existe entre la afición y el Real Oviedo». Así es el himno Hace unos años, Melendi compuso una canción en honor al Real Oviedo, que hablaba del sueño de regresar a Primera. Y se convirtió en un himno. Hoy vuelven tras 24 años. Y todos queremos escuchar esto en la máxima categoría. Disfruten. pic.twitter.com/pHqGKUNonH — Juez Central (@Juezcentral) June 22, 2025