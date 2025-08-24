Flick lo cambia todo: su Barcelona siempre se levanta

El Barcelona de Hansi Flick siempre se levanta. Da igual los golpes que reciba, siempre es capaz de encontrar la fórmula para recomponer al equipo. Ante el Levante lo volvió a hacer y ya es la quinta vez que remonta un 2-0 desde que llegó al banquillo azulgrana. Desde su lugar privilegiado también cambió el partido en el Ciutat de Valencia con dos cambios que revolucionaron el devenir del encuentro.

La llegada de Hansi Flick hace algo más de un año ha sido sin duda el mejor fichaje que ha hecho Joan Laporta en esta etapa. La llegada del entrenador alemán le ha cambiado la cara en lo deportivo al equipo culé. Una entidad que en lo económico y en lo institucional sigue estando lleno de deficiencias. Pero en lo deportivo, Flick ha revolucionado el club.

Hansi Flick logró formar un equipo en ruinas en un equipo campeón la temporada pasada. Un equipo en mayúsculas que era capaz de superar cualquier problema. Solamente la Champions se le resistió. Pero en España fueron imbatibles.

Y esta temporada ha comenzado igual. Este Barcelona sigue pareciendo inmortal, y eso que sigue teniendo los mismos problemas fuera del campo (inscripciones, lesiones, Camp Nou…). Ganaron en Mallorca y lo han vuelto a hacer en casa del Levante para sumar seis de seis en este inicio que llevará al Barça a jugar tres partidos seguidos fuera de casa. El próximo en Vallecas.

Y es que este Barcelona de Hansi Flick siempre se levanta. Da igual los golpes que reciba. Es la quinta vez que su Barça remonta un 2-0 en contra. Cuatro el año pasado contra el Benfica en Champions y en Liga contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano, el Celta y Real Madrid en Montjuic. La quinta ha llegado en esta segunda jornada.

2-0 se fue al descanso el Barcelona al descanso contra el Levante tras una nefasta primera mitad. No acertó Flick con su once inicial apostando por Casadó en el medio, un doble pivote y cuatro delanteros. Pero cambió el partido en el descanso. Sacó a Dani Olmo y Gavi, reforzó el medio, y el equipo reaccionó de la mejor manera posible. No paró de intentarlo hasta culminar la remontada. El Barça de Flick es más de Flick que nunca.