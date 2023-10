El mal tiempo obliga a cancelar el sprint de MotoGP en Australia

Dirección de Carrera canceló el sprint del GP de Australia de MotoGP por las condiciones climatológicas. El fuerte viento, con rachas de hasta 72 km/h y el agua que había sobre la pista ponían en riesgo la seguridad de los pilotos, por lo que los organizadores del Mundial decidieron cancelarla. Un final triste, a la vez que esperado, ya que por desgracia se cumplieron las previsiones para este domingo y los aficionados no pudieron ver a sus ídolos.

Precisamente por eso, porque se esperaba mal tiempo para el domingo, Dirección de Carrera decidió alterar el orden de las pruebas y poner la carrera larga de MotoGP en Australia el sábado y el sprint el domingo. Pero el día amaneció gris, como se esperaba, y con fuertes ráfagas de viento que alcanzaban los 35 km/h y subiendo. La carrera de Moto3 ya se completó con muchos problemas e incluso algunos pilotos reconocieron tras la misma que no se debía de haber corrido.

Luego vino Moto2, donde tan solo se dieron nueve vueltas hasta que Dirección de Carrera mostró la bandera roja y paró la carrera en la décima, para terminar suspendiendo la misma pocos minutos después. Todo hacía indicar que los pilotos de MotoGP no saltarían a la pista y así fue. Unos minutos antes de que comenzara la prueba, la organización del campeonato informó de la cancelación de la carrera al sprint de MotoGP.

Unfortunately, the #TissotSprint has been cancelled due to weather conditions and forecast #AustralianGP 🇦🇺 🛑 pic.twitter.com/AnvOThZBNG

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 22, 2023