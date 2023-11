Bastianini gana en Malasia con Álex Márquez segundo y Bagnaia amplía su renta con Martín

Enea Bastianini se lleva la victoria en el Gran Premio de Malasia de MotoGP, su primera de la temporada, y Pecco Bagnaia da un golpe al Mundial. El vigente campeón tiró de galones para meterle tres puntos importantes a Jorge Martín en la pelea por el campeonato del mundo de MotoGP. El italiano acabó tercero seguido del español, que fue cuarto. Segundo terminó Álex Márquez, que iguala su mejor resultado en una carrera larga en la categoría reina.

Parecía que iba a ser una carrera vibrante con una batalla preciosa entre los dos candidatos al título. Martinator salió con todo e intentó pasar a Pecco en la salida. El madrileño llegó a la primera curva por delante de su ‘archienemigo’ pero ambos se pasaron de frenada, se abrieron un poco y perdieron algunas posiciones. Bastianini y Álex Márquez cogieron la cabeza de la carrera y Bezzecchi se coló entre Martín y Bagnaia.

El del Pramac logró pasar rápidamente al del VR46 Racing Team para ponerse en modo persecución del líder del Mundial. Durante varias vueltas, los dos pilotos Ducati pelearon entre ellos codo con codo mientras Álex Márquez y La Bestia se marchaban en solitario. Jorge Martín se mostró agresivo y atacó a Bagnaia en la vuelta tres hasta en dos ocasiones, pero Pecco aguantó el tipo y le devolvió el adelantamiento al momento.

