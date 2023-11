Jorge Martín gana el primer asalto a Bagnaia y le mete en un lío

La batalla por el título ya ha comenzado y el primer asalto lo ha ganado Jorge Martín. El piloto español jugó sus cartas y le ha salido bien. Ambos decían el jueves que el entrenamiento del viernes sería importantísimo y, de momento, Pecco se ha quedado fuera de la Q2. El líder del Mundial tendrá que pasar por la Q1 en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP tras el marcaje al hombre de Martinator.

La estrategia del Pramac era clara, seguir a Pecco Bagnaia por todo el trazado para ponerle nervioso. Martín ya había hecho su trabajo y estaba delante, tenía el pase a la Q2 prácticamente en el bolsillo y los últimos minutos se dedicó a ser la sombra del de Ducati Lenovo. Si el 1 entraba en boxes, él también, si se hacía un recto, él también. Era su sombra para lo bueno y para lo malo. El tiempo estaba hecho, no le importaba acabar segundo en la Práctica.

Davide Tardozzi, team manager de Ducati, se puso nervioso e incluso pidió al 89 que saliera a pista. Pero él no se movió. Bagnaia cortó su vuelta y se metió a boxes para despistarle pero Martinator le siguió y se esperó encima de la moto a que saliera para que no le pillara por sorpresa. Eso puso nerviosos a los de rojo y saltaron chispas con los vecinos de box. Pero el de San Sebastián de los Reyes logró el objetivo. Cuando el italiano salió a pista otra vez, Jorge fue tras él.

La primera vuelta del vigente campeón no fue buena mientras Martín mejoraba su registro a su rueda. El 1 necesitaba evadirse de todo y hacer su tiempo, pero el español se pegó a él como una lapa y le puso nervioso. En su segundo intento tampoco logró meterse entre los 10 primeros y ya en la última vuelta lanzada, al italiano le pilló una bandera amarilla por una caída de Pol Espargaró en el sector dos, momentos antes de pasar por ahí.

Pecco tuvo que cortar y terminó la sesión decimoquinto, por lo que tendrá que pasar por la Q1 el sábado donde estarán también Bastianini, Álex Márquez o Fabio Quartararo entre otros. Una práctica dominada por Maverick Viñales, seguido de Martinator que le ha ganado el primer asalto a su rival por el título. El español lo sigue teniendo muy complicado pero, por el momento, él ha asestado el primer golpe demostrando que es muy rápido mientras Bagnaia sufre.

Maverick tops the last Practice of 2023 as @88jorgemartin looks on-form! 🚀@PeccoBagnaia hasn't secured a direct spot into Q2 ⚠️#ValenciaGP 🏁 | #PECCOvsMARTIN pic.twitter.com/GBd3mkP36w

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 24, 2023