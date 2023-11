Márquez: «No estoy preparado para luchar por títulos, de momento»

Marc Márquez atendió a los medios de comunicación en la previa del GP de la Comunidad Valenciana de MotoGP, su última carrera con el Repsol Honda, el equipo con el que ha ganado los seis títulos de MotoGP. A partir del martes comenzará una nueva etapa en Gresini, donde espera volver a ser competitivo y poder luchar por el título, aunque él se descarta por el momento: «No estoy preparado para luchar por los títulos después de no ganar en dos años».

«No me voy a pronunciar respecto al martes. Uno, por respeto al equipo; y dos, porque mi compromiso con Honda y con el equipo será máximo hasta la última vuelta de Valencia, hasta que cruce la línea de meta. Este fin de semana sólo quiero que se hable del equipo. No me gusta decir que es la última carrera con Honda, porque no se sabe en el futuro, pero el cierre de esta era tan increíble, de este periodo en el que hemos logrado seis títulos mundiales e intentaremos despedirlo de la mejor manera», comentó el ilerdense.

El de Cervera reconoció que será complicado gestionar todas las emociones: «Es jueves y ya estoy cansado de todos los compromisos que he tenido… Pero son todos compromisos bonitos, que se agradecen. Evidentemente, será un fin de semana de emociones, en el que uno de mis trabajos principales será evadirme y gestionar esas emociones, aunque cueste y sea imposible para cualquier persona, pero intentaré centrarme en pista y no pensar mucho en los buenos momentos y en el pasado, porque es fácil entrar en esa melancolía».

De hecho, Marc Márquez califica este gran premio como «uno de los más extraños a nivel personal, porque a la vez no soy aún realista conmigo mismo del cambio que va a suponer todo. Pero al final, tenemos que afrontarlo de la mejor manera y será un fin de semana diferente. Emocionante, no por la tensión o por la presión, simplemente por la despedida». «Muy normalizado y te voy a decir por qué: porque somos amigos. No somos compañeros de trabajo, entre nosotros somos amigos y sabemos que quizá el año que viene no vamos a trabajar juntos, pero la amistad va a seguir igual», añadió.

Márquez homenajeará a Honda

El ocho veces campeón del mundo rendirá homenaje a Honda con un emotivo casco en el que repasa todos sus éxitos con los del ala dorada: «En la última carrera quería hacer un guiño a Honda y al equipo, que son los que me han traído hasta aquí, con los que hemos conseguido muchas cosas, que me han ayudado en los momentos malos. Basado en los colores de HRC, poniendo una palabra en japonés que me han dicho que dice ‘Gracias’», dijo entre risas.

Un viaje convertido en casi toda una vida. ❤️ Pues sí… la última de la temporada, os presento este casco inspirado en la palabra 感謝 “Kansha”, una expresión japonesa más profunda y cercana que “arigato” (gracias). De todo corazón. Espero que os guste. ☺️

«Tendremos que creerles que pone ‘Gracias’, aunque también lo he puesto en castellano, por si acaso, que esto sí que lo entiendo. Y luego sí que quise poner las seis fotos de los seis campeonatos, más la última foto del último podio en Japón para inmortalizar este momento», agregó Marc Márquez. «El ‘always together’ (siempre juntos) va para el equipo y Honda, siempre seré recordado por el equipo y la carrera deportiva que seguirá ahí. Por mucho que cambie de fábrica no lograré seis títulos más», explicó.

«Soy muy realista y sé que cuando el día de mañana me retire, sea donde sea, seré recordado por el Repsol Honda y por toda mi carrera deportiva. La mayoría de carrera deportiva será en el Repsol Honda, y por mucho que cambie de equipo y de fábrica, no voy a lograr seis títulos más. Es ahí donde mi carrera deportiva y mis colores históricos serán el Repsol Honda cuando me retire, cuando se recuerde de aquí a 20 años qué hizo Marc Márquez. Por eso dije en su día que estaremos separados, pero siempre juntos, porque siempre formarán parte de mi carrera profesional y de mi corazón», afirmó el ilerdense.

Pelea por el título

Respecto a la pelea por el título Marc Márquez explicó lo siguiente: «Todo se basará en la sprint. Si es capaz de recortar ahí cinco puntos, todo es posible. Y depende de su velocidad. Si la tiene durante el fin de semana, mandará él y el planteamiento de carrera que quiere afrontar. Cuando tienes velocidad, puedes cambiar la carrera si quieres».

Sobre la última cita disputada en Qatar, el ilerdense dijo que tenía el ritmo suficiente para adelantar tanto a Jorge Martín como a Pecco Bagnaia en las dos carreras, pero no quiso adelantarles: «Lo dije el mismo domingo en la sprint tenía algo más que Pecco, pude atacar a Pecco, pero no quise hacerlo. Para adelantar en Qatar tenía que echar al otro fuera. El domingo, si lo hubiese visto claro, le hubiera adelantado, pero tendría que echarle de la pista».

Márquez confía en que Honda resurja

El piloto de Cervera dejó claro que no volverá a ganar seis títulos con ninguna marca, pero no quiso mojarse al ser preguntado sobre cuántos puede llegar a ganar: «No voy a responder a esta pregunta sin haber ganado una carrera en los dos últimos años. No estoy preparado para luchar por títulos, de momento».

Por último, el 93 tiene claro que Honda «volverá a ganar. Conmigo o sin mí, va a volver a ganar» aseguró que sigue confiando en la capacidad de la fábrica japonesa para volver arriba: «Honda es Honda y ya veréis que el año que viene va a mejorar. No sé si lo suficiente para luchar por el título, pero es Honda, la mejor fábrica del mundo, la más grande y la que tiene mayor historial. Lo va a hacer conmigo o sin mí».