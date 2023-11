Marc Márquez, resignado tras una nueva caída: «Algún récord tenía que batir este año»

Marc Márquez no ha empezado nada bien esta triplete final con el Repsol Honda que arranca con caída en el GP de Malasia de MotoGP. El ilerdense sufrió sendas caídas tanto en la clasificación como en la carrera, aunque en la sprint logró levantar la moto y cruzar la línea de meta. Eso sí, con la de la sprint igualó su récord de caídas en un mismo año. «Algún récord teníamos que batir este año. Ha sido el de las caídas que no es el que mejor sienta, pero bueno…», dijo el piloto de Cervera algo resignado tras conocer el dato.

«Eso significa que lo estamos intentando, que incluso sabiendo que nos quedan pocas carreras sigo empujando. Ese es mi compromiso con la marca, seguir dando el 100% en pista. Hoy ha sido un día que se nos ha complicado desde la sesión de clasificación. Saliendo desde el 20 es difícil. Aún así hemos podido remontar bastante. Pero cuando remontas tanto tiendes a sobrecalentar los neumáticos porque estás forzando más de lo normal. Pero he cogido la moto, he podido acabar la carrera y hacer mi trabajo que es dar vueltas y aportar la información al equipo. A ver si mañana podemos hacer una carrera más estable», agregó el piloto del Repsol Honda tras acabar el 21 en Malasia.

Respecto a la caída, el propio Marc Márquez explicó que el año pasado le resultaba más fácil salvar este tipo de caídas cuando se le iba un poco la rueda delantera pero que con la nueva aerodinámica le es imposible: «En el pasado podía salvar esas caídas, incluso el año pasado sin ir más lejos, pero este año, desde que hemos puesto esta aerodinámica nueva, no soy capaz».

Marc Márquez iguala su temporada con MÁS CAÍDAS: 2️⃣7️⃣ veces se ha ido al suelo en 2023 🗣️ @lorenzo99: "La rueda delantera de la Honda es mantequilla"#MalaysianGP 🇲🇾 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/fZCMNS4RpH — DAZN España (@DAZN_ES) November 11, 2023

No obstante, Marc reconoció que con la nueva aerodinámica son algo más rápidos. «Sí que va un poquito mejor, parece que somos un poco más rápidos pero es un pelín más imprevisible la moto cuando te puedes caer o cuando no. Tanto yo como Joan estamos sufriendo más de lo normal, sobre todo cuando queremos forzar. Si no fuerzas va bien. Pero Joan creo que tiene la misma mentalidad que yo, que es campeón del mundo y es de empujar en pista y dar siempre el 100%».

Pique entre Marc Márquez y Morbidelli

El ilerdense tuvo un pequeño ‘roce’ con Franco Morbidelli durante los últimos compases de la Q1. Marc Márquez se puso a rueda del italiano para hacer las últimas vuelta lanzadas en busca del pase a la Q2 y eso no le gustó al de Yamaha. Franky estaba siendo uno de los más rápidos y el 93 buscó su rueda para intentar meterse en la pelea por la pole, pero el futuro piloto del Prima Pramac se paró en medio de la recta para dejarle pasar.

Ambos perdieron unos segundos muy valiosos en esa pelea. Luego, el piloto del ala dorada tiró para intentar dar caza a Bastianini y seguir su rueda pero se topó con Augusto Fernández que le frenó un poco. Eso obligó a Márquez a forzar más de la cuenta para adelantarle provocando una nueva caída. Aunque el de Cervera le restó importancia a la ‘pelea’ con Morbidelli: «Hemos tenido un momento con Morbidelli, no se muy bien qué significaba el gesto que hacía, pero también estas imágenes quedan graciosas para el campeonato».