Marc Márquez desvela la verdad sobre su salario: «Soy el que más cobra de MotoGP, pero en 2024…»

Marc Márquez arrancará una nueva etapa de la mano de Gresini Racing, satélite de Ducati, la próxima temporada con la esperanza de volver a ser competitivo y para ello se bajará considerablemente el sueldo. En los últimos días se ha especulado mucho con lo que ganará el 93 tras las palabras de Paolo Ciabatti, director deportivo de Ducati. El todavía piloto de HRC explicó que no correrá gratis ni mucho menos. Actualmente, el ilerdense es el piloto mejor pagado de la parrilla pero el año que viene esa cifra bajará considerablemente.

«¿Gratis? No. Siempre en mi carrera, mi principal prioridad es el rendimiento en la moto, no el dinero. El dinero siempre es importante. Y si alguien dice que no lo es, miente. Pero a veces tienes que creer en ti mismo y seguir lo que sientes. En mi carrera siempre mi principal prioridad, incluso mi estilo de vida en casa y aquí en el circuito, es intentar encontrar lo mejor para rendir de la mejor manera en la pista. Es cierto que tengo el salario más alto de MotoGP, pero estoy contento con lo que tendré el año que viene», dijo Marc Márquez al ser preguntado por su sueldo.

Sobre su estado físico y mental, el ocho veces campeón del mundo dijo: «Ahora mismo, por condición física, me siento bien. Mentalmente, no soy el mismo. Soy más maduro, pero, ahora mismo, menos convencido en la pista. ¿Por qué? Porque estamos luchando más y en ese periodo de 2019 ganaba casi todos los fines de semana, o luchaba por el podio. Entonces, tienes mucha confianza en ti mismo».

Respecto a su fichaje por Gresini, Marc Márquez fue claro en la entrevista con crash.net: «El mejor consejo fue pensar sólo en ti mismo. Piensa sólo en ti, porque soy el tipo de persona que la mayor parte del tiempo piensa más en la gente que me rodea que en mí mismo. Fue una gran decisión sobre todo salir de mi equipo, el equipo de mi carrera en MotoGP, el equipo de mi vida, que es el equipo Repsol Honda, con todo el personal japonés y español que tenemos aquí. Ha sido difícil, pero veremos si es una buena decisión».

Marc Márquez y su difícil adiós a Honda

El 93 afirmó que fue difícil comunicarle su decisión al Repsol Honda, el equipo en el que ha pasado toda su carrera en MotoGP y en el que ha mantenido batallas históricas con Valentino Rossi. «Fue difícil porque sé que todos ellos tienen mucha confianza en mí y creen mucho en mis habilidades. Pero, para mí, fue una gran ayuda que Alberto (Puig), por ejemplo, sea un ex piloto y pueda entender el sentimiento».

«Luego, el equipo también lo entiende. Ahora mismo lo que siento es que el proyecto necesita tiempo, para construir la moto y volver al máximo nivel. Y ellos lo harán. Son Honda. Son la marca más grande del mundo y estoy seguro de que lo harán. Pero necesitan tiempo y un deportista no tiene mucho tiempo», agregó.

Márquez y los nueve de Rossi

El ilerdense está a uno de igualar los nueve del Doctor, aunque el piloto de Cervera reconoció en una entrevista que no piensa en ello «porque estoy lejos de mi nivel». «Hace ya dos años que no gano una sola carrera». Ahora, Marc Márquez se marcha a Gresini bajándose el sueldo para intentar volver a ganar e igualar los nueve títulos de Valentino Rossi.

«No pienso en igualar ese récord ahora porque estoy lejos de mi nivel. Y no puedo enfocar la próxima temporada como: ‘Voy a intentar ganar el título’. Hace ya dos años que no gano una sola carrera. Así que con esa estadística, no puedes plantearte de una temporada a otra: ‘Ahora voy a ganar el campeonato’. En primer lugar, tengo que construir la confianza, construir la base y luego, a partir de esa base, empezar a ser más rápido y tratar de mejorar en el futuro», aseguró.

Sobre los juegos mentales con sus compañeros afirmó lo siguiente: «Todo el mundo es duro con su compañero de equipo porque es la norma: el primer adversario es tu compañero de equipo. Porque es el que tiene las mismas herramientas. Luego, en la docu-serie explico un poco mis juegos mentales. Pero si no tienes la velocidad en la pista, no puedes jugar a esos juegos mentales. Esos juegos mentales, todo el mundo intenta hacerlos. Pero tienes que tener la velocidad. Tuve, por supuesto, como todo el mundo, algunas peleas con mis compañeros de equipo, pero siempre con una buena relación porque pasamos muchos días juntos y siempre ha sido agradable. Cuando eres rápido, disfrutas. Cuando no eres rápido, no disfrutas», finalizó.