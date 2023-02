Márquez reconoce que evitó regalarle a Rossi el Mundial de 2015: «Carácter tengo y huevos, más»

En la serie dedicada al de Cervera se habla sobre la carrera de Sepang 2015, en la que acabó por los suelos tras un encontronazo con Rossi. En carrera, nos encontramos, hasta que uno perdió los papeles. Hay gente que aún dice que me tiré yo contra la moto. ‘Que no te pegó una patada, que sólo sacó el pie’. Da igual, me arrincona en un sitio de la pista, no me deja espacio y cuando me mira, saca un poco el pie. Fue un error, también de Dirección de Carrera: automáticamente, es bandera negra y se acabó», explica el piloto.

Márquez además reconoce que evitó que Valentino Rossi fuese campeón en 2015. En la última carrera del año, en Valencia, Jorge Lorenzo ganaba y sumaba su tercer título de MotoGP. Por detrás entraba el de Honda, que no se jugaba nada y que pudo adelantarle en la última vuelta, lo que le habría dado el Mundial al italiano.

«Podría haberme tirado en la última curva sin saber lo que hubiera pasado, sí, pero, al final, una persona que me había hecho todo esto por un adelantamiento mío, ¿le iba a hacer ganar un título? No», reconoce Márquez. «No tenía la motivación porque lo que me crearon o lo que me hicieron vivir durante esas dos semanas no se lo deseo a nadie. Y menos con 22 años. Me dijeron: ‘que sepas que Valentino Rossi, mediáticamente, tiene mucho poder, que se te va a poner mucha gente en tu contra…’. Si alguien me falta al respeto, carácter tengo y huevos, más», finalizó.