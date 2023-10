Marc Márquez rompe su silencio tras su fichaje por Gresini: «Necesito reencontrar la ilusión»

Este jueves se ha hecho oficial el fichaje de Marc Márquez por Gresini Racing después de abandonar Honda tras 11 temporadas. Una vez resuelto su futuro, el piloto de Cervera ha desvelado cómo se ha fraguado su salida del equipo japonés. El ocho veces campeón del mundo reveló que la decisión la tomó el pasado martes 3 de octubre tras el GP de Japón, «pensando sólo» en su «carrera deportiva» con el objetivo de «reencontrar la ilusión».

«Bueno, ha sido una decisión, como podéis imaginar, muy muy complicada. Sobre todo la semana pasada fue una semana, emocionalmente hablando, dura. Sobre todo porque se decidió todo allí», comenzaba diciendo Marc Márquez para luego reconocer que la decisión la tomó hace apenas una semana: «El martes por la noche di el último paso, lo decidí. El miércoles tuvimos una llamada con Japón, lo informamos y enseguida salió el comunicado. Ha sido una decisión dura, pero pensando sólo en mi carrera deportiva».

«Y mi carrera deportiva quiero que continúe muchos más años, pero para eso necesitaba y necesito reencontrar, porque aún no lo he encontrado, esa ilusión de venir a las carreras, divertirme en pista o pilotar una MotoGP… Y es lo que intentaremos hacer el año que viene», añadió el ocho veces campeón del mundo que la próxima temporada intentará pelear por su séptimo título de la categoría reina.

"Ha sido una decisión dura pensando solo en mi carrera deportiva. Necesito reencontrar la ilusión"@marcmarquez93 explica cómo se fraguó su salida de Honda y llegada a Gresini#MotoGP 🏁 pic.twitter.com/H1MWmAgz2f — DAZN España (@DAZN_ES) October 12, 2023

El todavía piloto del Repsol Honda explicó que no ha sido una decisión fácil porque en el equipo nipón estaba muy cómodo: «Para eso hemos tenido que salir de nuestra zona de confort, porque honestamente hablando en Honda estaba muy bien, siempre me han tratado muy bien. Teníamos una relación de 11 años increíble, tenía todo controlado, sabía por dónde iba la moto, buen salario… Todo ayudaba».

Marc Márquez prioriza su carrera

Sin embargo, a pesar de lo bien que estaba en el equipo que le ha dado todo en MotoGP, el ilerdense manifestó ha priorizado su carrera aunque eso significara tomar una decisión arriesgada con el objetivo de recuperar la diversión encima de la moto: «He priorizado mi carrera deportiva y lo he hecho buscando esa diversión y he escogido el equipo Gresini. Este jueves por la mañana hemos firmado el contrato, porque no teníamos nada avanzado».

No obstante, Marc Márquez manifestó que todavía tiene que pulir los detalles del contrato con Gresini Racing, de Ducati, ya que «simplemente les he confirmado que correré para ellos y ahora se tienen que ir puliendo detalles para ver qué podemos hacer en la temporada 2024», concluyó el piloto español en declaraciones a los medios oficiales después de anunciarse su decisión de correr con el equipo satélite de Ducati.

El octocampeón del mundo correrá con una Ducati Desmosedici GP23, la que lleva este año el líder del Mundial, Pecco Bagnaia. Márquez ha tomado una decisión difícil para intentar volver a sonreír encima de la moto, y poder pelear por victorias, poles y podios durante la temporada 2024, además de soñar con ganar un nuevo campeonato del mundo. Hay mucha expectación por ver de qué es capaz el mejor de todos los tiempos a lomos de una Ducati.