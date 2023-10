Márquez dice adiós a Honda con un emotivo mensaje

Marc Márquez y Honda separarán sus caminos al final de la presente temporada. Tras 11 años juntos, las dos partes han llegado a un acuerdo para la desvinculación del piloto de Cervera, al que le restaba un año de contrato, con el equipo nipón. El ocho veces campeón del mundo quiso despedirse de HRC con un emotivo mensaje en sus redes sociales. «Gracias por este gran viaje, Honda. Separados pero siempre juntos», aseguró el español.

«GRACIAS por este gran viaje, Honda. 11 años juntos. Hemos compartido momentos inolvidables: 6 Campeonatos del Mundo, 5 Triples Coronas, 59 victorias, 101 podios y 64 poles. Risas, lloros, alegrías, momentos duros pero lo más importante: una relación única e irrepetible. SEPARADOS, ¡PERO SIEMPRE JUNTOS!», reza el mensaje publicado por el todavía piloto de Repsol Honda hasta final de este 2023 en sus perfiles oficiales de redes sociales.

GRACIAS por este gran viaje @hrc_motogp. ❤️ 11 años juntos. 🙏 いつもありがとう Hemos compartido momentos inolvidables: 6 Campeonatos del Mundo, 5 Triples Coronas, 59 victorias, 101 podios y 64 poles. Risas, lloros, alegrías, momentos duros pero lo más importante: una relación…

Márquez ha decidido poner fin a una de las mejores etapas de su carrera, en la que ha logrado seis campeonatos del mundo de MotoGP, 59 victorias, 101 podios y 64 poles. Pero era el momento de separar sus caminos. Marc ya se lo había advertido a los japoneses en una reunión antes de comenzar la temporada: «Quiero volver arriba con vosotros, pero si no es con vosotros, me voy a buscar la vida», dijo en su documental ‘Marc Márquez: All In’.

Así ha sido, el español les ha dado la oportunidad a lo largo de toda esta temporada e incluso ha cambiado su mentalidad para poder ayudar al equipo a mejorar la moto y volver arriba. Pero la evolución de la moto y el camino que había tomado HRC no era el que deseaba Márquez. El propio piloto ya reconoció en India que «tiene más potencial la Honda de este año que el prototipo de 2024».

Eso ya fue un indicativo de que el futuro de uno de los mejores pilotos de todos los tiempos estaba cada vez más lejos de Honda. A lo largo del año, al 93 se le ha vinculado con numerosos equipos, pero los últimos rumores apuntan a que se irá a Gresini Racing junto a su hermano Álex. Allí, Marc Márquez llevará la Ducati que lleva esta campaña el vigente campeón del mundo, Pecco Bagnaia.

Marc Márquez siempre fue fiel a Honda

A pesar de los rumores, Marc Márquez siempre se mantuvo fiel a Honda y no dio detalles de lo que iba a hacer o dónde iba a ir en el futuro. El deseo del español siempre fue el de volver arriba con la marca japonesa, con la que tantos éxitos ha logrado, pero en los últimos años habían emprendido un rumbo que no era el adecuado para pelear por mundiales. Eso provocaba que el ilerdense tuviera que forzar la máquina más de la cuenta para pelear con los de arriba y, por tanto, más caídas.

Llegó un momento, tras el GP de Alemania donde sufrió cinco caídas, que dijo basta y dio un paso atrás para poder terminar las carreras. Tras probar la Honda de 2024, el hexacampeón del mundo de MotoGP no terminó muy contento y comenzaron a avivarse los rumores sobre su posible salida. Finalmente, se ha confirmado lo que era un secreto a voces en el paddock de MotoGP, y el piloto se ha despedido repasando sus mejores momentos.