Márquez y su futuro en Honda: «Este podio no influye para nada»

Marc Márquez regaló a Honda un podio en su casa, delante de los jefes de HRC, en medio de todos los rumores sobre su futuro. El ilerdense reconoció tras firmar su primer podio de la temporada en una carrera larga que «esto es un cuento romántico», aunque a su vez desveló que «este podio no influye para nada en la decisión» sobre su futuro. «Tenía que llegar el primer podio del año en casa de Honda, con los jefes», añadió el ocho veces campeón del mundo que se marcha del país del sol naciente sin dar pistas sobre si se va o se queda.

Al ser preguntado por los medios de comunicación presentes en Motegi si este podio podía influir en la decisión sobre su futuro en Honda, Marc Márquez dejó claro que «no. Tengo las ideas muy claras. Lo tengo todo bastante bien estructurado y no influye para nada». «He oído comentarios de que me gusta esta situación, pero esta situación no es agradable para ningún piloto y soy el primero que quiere tener las ideas completamente claras. Claras las tengo, pero decididas lo más pronto posible. Ojalá se pueda hacer pronto», explicó.

Aunque el piloto confía en que esta situación se resuelva pronto, cuando le preguntaron si le ha puesto una fecha límite a Honda su respuesta fue clara: «No». Respecto a cuándo se podría saber de forma oficial su futuro en Honda, Marc Márquez contestó que «tiene que ir fluyendo todo, como una relación de pareja». Pese a ello, Marc desveló tras el gran premio que no está disfrutando con esta situación y que, en ocasiones, se pasa noches sin dormir.

«Aunque hay gente que diga que disfruto, no estoy disfrutando. Hay noches sin dormir y hay noches pensando mucho y lo estoy sufriendo, pero intento apartarlo. Intento estar lo más centrado en pista porque pilotar una MotoGP no es fácil. Esto es un cuento romántico, tenía que llegar el primer podio del año en casa de Honda, con los jefes. Veremos qué pasa, pero una cosa no quita la otra, que mi compromiso con la marca ha sido y será al cien por cien», comentó el ilerdense en DAZN tras la carrera.

Oportunidad en agua

Respecto a la prueba, Marc Márquez comentó que cuando vio caer las primeras gotas pensó que se le abría una oportunidad de poder hacer algo grande en este gran premio: «En parrilla me dije: ‘Se abren oportunidades’. Cuando he visto que había agua, que hemos cambiado muy rápido, ya en la primera vuelta, a gomas de agua, he visto que sería una carrera larga. Por eso he ido con mucha cautela al principio, porque el asfalto estaba bastante seco. Si ahí empujas mucho, destrozas los neumáticos y si llega más agua después, no tienes nada que hacer».

«He ido con bastante cautela, bastante calma. Aparte, la sensación tampoco era perfecta. Pero una vez ha llegado el agua de verdad, me he empezado a encontrar bien, he empezado a empujar más. Ahí ya sí que los neumáticos aguantan. Iba remontando, iba recuperando. Me he encontrado muy a gusto, pero antes de la bandera roja, incluso siendo el más rápido en pista, he sido uno de los que ha levantado la mano porque la verdad es que era impracticable, había mucho aquaplanning y la Dirección de Carrera ha hecho un buen trabajo, una buena decisión», agregó.

Opciones de victoria

El piloto de Cervera se lució en agua una vez más, aunque reconoce que al principio no se encontraba cómodo: «Hoy me he sentido bien, pero buscado. De entrada, no me sentía bien, de hecho, iba perdiendo posiciones. Una, sí, estaba gestionando un poco los neumáticos, pero la sensación tampoco era muy agradable. Una vez ha llegado más agua en pista, la sensación ha cambiado, me he empezado a encontrar como el año pasado en la sesión de clasificación. He empezado a pilotar bien, con confianza. Algún sustito, pero sentía la moto y esto me permitía, lógicamente, ir remontando».

Por último, cuando le preguntaron si la bandera roja le perjudicó porque podía haber alcanzado a Bagnaia y Martín, Márquez fue claro: «No soy de los pilotos de ‘si hubiéramos continuado…’ porque me habría podido caer, porque estábamos tomando riesgos. Pero cuando he visto que con mucha agua en pista, tenía muy buenas sensaciones y veía cómo adelantaba a los otros, cómo hacía el tiempo, lo hacía de manera fácil, pilotando bastante bien».

«Quedaban 12 vueltas. Me decía: ‘Con un poco de paciencia iré adelantando posiciones’. Pero salió la bandera roja y fue en un buen momento porque la pista ya era impracticable. También, que juega a mi favor, los dos de delante se juegan el campeonato. Tenían mucho que perder y yo poco que perder. Esto te permite arriesgar un poco más», concluyó el piloto del ala dorada.