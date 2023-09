Márquez: «El tiempo dirá si los cambios de Honda son suficientes»

Marc Márquez terminó séptimo en la sprint race del GP de Japón de MotoGP. Tras la carrera, el ocho veces campeón del mundo habló sobre los cambios de Honda y la decisión de prescindir de su director técnico general, Shinishi Kokubu, al que ha sustituido Shin Sato, y reconoció que «el tiempo dirá» si estos cambios son suficientes. «Son cambios importantes. Al menos hay reacción», comenzó diciendo el español que recalcó que «cuando en una empresa grande no salen los números, tiene que haber cambios de los de arriba casi siempre».

«Está claro que cuando un proyecto está en esta situación, pues significa que tiene que haber cambios. Cuando en una empresa grande no salen los números tiene que haber cambios de los de arriba casi siempre. Es lo que está pasando. Están habiendo cambios. Yo creo que la estructura que hay es buena, es muy humana, es muy trabajadora, pero es cierto que el camino que se ha tomado estos últimos años no ha sido el bueno a nivel técnico», comentó Márquez tras la carrera corta en Motegi.

El del Repsol Honda continuó diciendo que «en 2020 y 2021 no estuve casi en pista y cuando llegué ya me encontré que había otra dirección en la moto. Pero no es que esta moto sea peor que las otras, sino que nosotros vamos más rápidos que en esos 2019, 2020 o 2021. Pero los otros han mejorado más. Así que bien por Honda de reaccionar y de poner gente nueva y a investigar y a coger el nivel que están marcando ahora mismo Ducati y KTM».

Respecto a si los cambios son suficientes para volver a estar arriba y pelear con las Ducati, Marc Márquez no quiso dar pistas sobre el futuro y se remitió a decir que todos los cambios llevan tiempo: «El tiempo lo dirá. Cuando hay cambios humanos necesitan tiempo. No significa cambiar personas y que de un mes para el otro ya vaya bien. Cuando cambias personas, tendrán sus ideas, tendrán sus teorías, pero es ahí cuando hace falta tiempo. Se verá con el paso de los meses, el año que viene, a ver si hay reacción o no».

Márquez y las otras Honda

Una vez más, el ilerdense intentó codearse con los de la cabeza pero sólo pudo aguantar cuatro vueltas a la estela de Pecco Bagnaia. «Ha sido un poquito como todas las carreras al sprint: salimos bien, pero nuestro neumático empieza a bajar en la vuelta 4 y los suyos aguantan hasta la vuelta 7-8. Y estaban yendo muy rápido. Lo he intentado, he salido con ganas desde la primera vuelta. Incluso, apretando a Pecco al principio, pero, luego, sabía que iría perdiendo. Se ha visto ya la tendencia de cómo será mañana la carrera larga».

«En la salida y en las primeras vueltas me encuentro bien, pero, luego, cuando el neumático nos baja, perdemos esa tracción que tanto nos falta, que en India no nos faltaba tanto porque era más límite de pista y de neumático. Aquí, en cambio, los otros tienen ese extra», añadió un Márquez que terminó como la mejor Honda y el segundo español de la carrera por detrás de Jorge Martín.

Además, la de Marc Márquez fue la Honda que mejor ritmo tuvo durante la sprint. No obstante, el de Cervera aseguró que todas las Honda llevan la misma puesta a punto: «En puesta a punto vamos iguales. Al final, todas las Honda han seguido el camino que Santi Hernández (su jefe de mecánicos) y su grupo marcó desde Misano. Vamos en otro camino totalmente diferente al que recomendaban y ha ido mejor. Todos los pilotos de Honda se han encontrado mejor. Pero me fijo poco en el ritmo de las otras Honda. Yo me fijo en los de delante y sí, he hecho una gran carrera, pero había vueltas en las que me sacaban siete décimas u ocho. Así que aún queda mucho por mejorar. Es ahí donde tenemos que trabajar».