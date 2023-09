Marc Márquez: «Tiene más potencial la Honda de este año que el prototipo de 2024»

Marc Márquez ya está preparado para el GP de India. El ilerdense ha aterrizado y ha ido directamente al circuito prácticamente. Los problemas con el visado retrasaron su llegada un día, ya que estaba previsto que cogiera el avión el martes y finalmente lo hizo el miércoles por la mañana. A su llegada al Circuito Internacional de Buddh, Márquez habló de los problemas con la Honda tras probar el prototipo de 2024 en Misano.

«Me fui con buenas sensaciones de la moto que corrí el domingo», comenzó diciendo el ocho veces campeón del mundo para luego añadir que «con esa moto es con la que empecé a rodar por la tarde, al final del día, para reencontrar sensaciones porque con la nueva ‘proto’ era bastante diferente la posición, no me acababa de sentir cómodo, no acababan de salir tampoco los tiempos».

«Luego ya volví a lo que tenemos este año y, otra vez, volví a ir más cómodo. Parece que tiene más potencial lo de este año que el nuevo prototipo, así que se le tiene que dar una vuelta para el año que viene», concluyó el piloto de Honda en declaraciones a DAZN. Luego, en su comparecencia ante la prensa escrita reconoció que aún no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro: «Mis ideas siguen siendo las mismas que hace un mes. No hay noticias».

El piloto de Cervera dijo tras el test de Misano que tomaría una decisión entre India y Japón, después de asegurar que tenía «plan A, plan B y plan C». Por el momento, la opción que tiene más fuerza en caso de salir de Honda es la de Gresini. Álex Márquez ha renovado pero Di Giannantonio no continúa y queda una moto libre, y los últimos rumores apuntan a que podría ser para el ocho veces campeón del mundo.

Márquez y las opiniones sobre la Honda

Durante su discurso ante los medios sin derechos, Marc Márquez reconoció que hay discrepancias entre los cuatro pilotos Honda respecto al nuevo prototipo que probaron en Misano para 2024:»En los test, eran dos y dos: Taka (Nakagami) y yo, más a favor de la anterior; Bradl y Mir prefieren la nueva. Es verdad que si prefieres la nueva y finalizas en las primeras posiciones, pues se puede entender, pero no es el caso. Yo lo que digo es que no es suficiente para luchar por las posiciones más altas del año que viene».

«Puede ser un poco mejor, pero no estamos buscando una decimita, sino seis o siete décimas por vuelta y es ahí donde tenemos que hacer el cambio. Para mí no importa pilotar una moto una décima más rápido o más lento, necesitamos muchísimo más. Esa es mi opinión y vamos a seguir trabajando para continuar apretando. Tampoco tienes el mismo estilo de pilotaje en un test, por la tarde, cuando hay mucha más goma y puedes usar mucho más el peralte. Por el momento, no voy a usar la moto de 2024», añadió.

Respecto a los problemas a mejorar de la nueva Honda, Márquez explicó que hay varias cosas a mejorar y que la diferencia está en «mitad y en la salida» de curva: «Había algunas diferencias. La posición de pilotaje es diferente y me siento diferente, pero no la había en los tiempos. A nivel de entrada en curva no vamos mal, pero de mitad y en la salida, es donde está la diferencia».