Marc Márquez pone fecha a la decisión sobre su futuro en Honda

Marc Márquez sigue dándole vueltas a su futuro en Honda. El piloto de Cervera reconoció tras el test de Misano que tenía «plan A, plan B y plan C» pero todavía no ha tomado una decisión. Son muy pocos los que conocen esos tres planes, sólo su círculo más cercano, pero el español reconoció que se ha fijado una fecha límite para tomar una decisión: «Entre India y Japón». Es decir, despejará las dudas en los próximos grandes premios.

Tras el test de Misano, el piloto regresó a su casa para pensar, consultar esos planes con su gente y poder aclarar las ideas cuanto antes. Teniendo en cuenta las declaraciones que ha hecho en los últimos días, todo hace indicar que el plan A sería quedarse en el Repsol Honda, el B podría ser irse a Gresini y el C es una incógnita. Pero esto no son más que conjeturas. Lo que sí ha dejado claro es que no piensa en la retirada ni en marcarse un Fernando Alonso, irse unos años y luego volver como ha hecho el asturiano en la F1.

Marc Márquez lo está llevando todo en secreto, sin dar ni una sola pista a nadie de lo que va a hacer o de lo que piensa, si va a seguir en Honda o no. Cada vez que le han preguntado por su futuro este año, el español siempre ha dicho que tiene contrato con el fabricante japonés para la próxima temporada. Pero el rendimiento en pista de la RC213V le hace replantearse muchas cosas. El ilerdense se siente bien físicamente para pelear por el Mundial, y siente que todavía puede lograrlo pero no con esta moto.

Por más oportunidades que le ha dado Marc Márquez a Honda, las mejoras que traen no cambian la situación y su futuro sigue siendo una incógnita. En el test de Misano llegaron cosas nuevas, el concepto de la moto era diferente pero los problemas sigue siendo los mismos. Eso le dio que pensar al ocho veces campeón del mundo, cuya prioridad es seguir en el equipo del ala dorada pero a su vez tiene el sueño de conquistar su séptimo título de MotoGP e igualar a Valentino Rossi.

Hechos, no palabras

La paciencia del 93 se está empezando a agotar, ya no le valen las palabras, quiere hechos. «Ya no valen los PDF y el «se hará, se hará, se hará». No, se tiene que hacer», comentó Marc Márquez tras el GP de San Marino. El de Cervera quiere volver a ganar con Honda, el equipo con el que saltó a la categoría reina y con el que ha ganado 6 títulos, pero si no puede ser con ellos se buscará la vida.

En las últimas semanas ha aparecido la opción de Gresini, donde está su hermano Álex. Fabio Di Giannantonio no seguirá en 2024 y el pequeño de los Márquez ha renovado, por lo que queda una vacante en el equipo que dirige Nadia Padovani y podría ser para el ocho veces campeón del mundo. Pese a los rumores, el de Cervera todavía no ha tomado una decisión, está sopesando las opciones y podría anunciarlo en Japón, el gran premio de casa de Honda.

El de Repsol Honda tiene en ascuas a todos sus seguidores, todos esperan impacientes que comunique dónde estará el año que viene, todos quieren verle peleando de nuevo por el título de campeón del mundo pero para eso habrá que esperar, al menos, un par de semanas más.