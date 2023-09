El test de Misano siempre es importante para los equipos y pilotos porque es donde, por fin, pueden probar la moto de la próxima temporada y hacerse una idea de cómo va a ser. Pero, este año, el test de este lunes cobra mayor importancia que nunca para Honda ya que el futuro de Marc Márquez en la marca del ala dorada pende de un hilo. Dependiendo de lo que suceda y de las mejoras que hayan traído, la decisión del ocho veces campeón del mundo podría ser una u otra.

Ya lo dijo el propio Marc tras el Gran Premio de San Marino, «ya no valen los PDF». Es decir, ya no sirve que le digan que van a mejorar x o y, el ilerdense quiere hechos. En Honda lo tienen claro y comparten el mensaje de su piloto, ya que el del Repsol Honda hizo referencia a las palabras de Alberto Puig, Team Manager de HRC, en las que aseguraba que «depende de nosotros convencerle» de que siga, «y no con palabras, sino con hechos».

Esos hechos pasan por el test de Misano de este lunes. Es la última bala que le queda al fabricante japonés para retener a su estrella, con el que han ganado seis campeonatos de MotoGP. Marc les ha puesto una única condición para continuar el año que viene vestido con el mono naranja: «Tienen que haber hechos para seguir en Honda». De lo contrario, todo apunta que el ilerdense pondrá punto y final a su etapa en Honda tras 10 años, con la que dio el salto a la categoría reina.

En Barcelona, el 93 dejó que claro que la RC213V «es la misma moto que la del test de Valencia del año pasado», y a la vista está de que ese no es el camino. «Ya lo dije en el test de Valencia que con esta base no se podría ir mucho más», añadió. Al principio comenzó motivado porque se encontraba al cien por cien, ya recuperado de sus lesiones tras dos años negros y cuatro operaciones, pero a base de caídas cambió su mentalidad y se centró en trabajar para el equipo y acabar las carreras para aportar más datos al proyecto.

La paciencia tiene un límite

En el documental Marc Márquez: All In desveló la advertencia que había hecho a los mandamases de Honda: «Quiero volver arriba con vosotros, pero si no es con vosotros me voy a buscar la vida». El español ha apostado fuerte por este proyecto, ha aguantado preguntas sobre su futuro en cada gran premio y siempre se ha mantenido fiel al fabricante nipón por todo lo que le apoyaron durante sus lesiones, pero, a sus 30 años, se siente con fuerzas para buscar el octavo título de MotoGP y quiere hacerlo. Si no es con Honda parece que será con Gresini.

Este lunes, Honda tendrá la última oportunidad para convencerle. Está en sus manos. Bradl ha probado la moto de 2024 en Misano este fin de semana pero el resultado no parece haber sido muy positivo. El alemán terminó penúltimo, sólo por delante de Nakagami. Habrá que esperar a que el de Cervera salga a pista en el test y la pruebe para ver si se aprecia algo del «cambio radical» que piden los dos pilotos y que reclamaba también Alberto Puig. De lo contrario, se podría acelerar su fichaje por Gresini.