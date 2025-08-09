Ni DiverXO ni La Maruca: el restaurante más canalla de Madrid que ha enamorado a Jennifer López

Todos conocemos al DiverXO con tres estrellas Michelin, pero menos al que se considera como el hermano menor de éste. Jennifer López se paseó por la capital y pisó el restaurante más canalla de Madrid: StreetXO, también de Dabiz Muñoz, y ubicado en la tercera planta de El Corte Inglés de Serrano. Es una experiencia gastronómica única que fusiona sabores asiáticos con técnica de alta cocina. Aunque carece de reservas, su impacto en la escena culinaria madrileña es indiscutible. Más que el hermano menos es considerado el hermano informal de DiverXO, y por esto ofrece una versión accesible, intensa y creativa del universo del chef. Un restaurante más casual en el que vivir un espectáculo sensorial que va más allá del simple hecho de comer.

Desde que abrió en 2012, StreetXO ha evolucionado no solo en ubicación, sino en su ambición estética y técnica. La nueva sede, más amplia y moderna, mantiene viva la esencia callejera del proyecto original, con música alta, barra central alrededor de la cocina y un ambiente enérgico que remite a mercados callejeros asiáticos. La propuesta culinaria mantiene una carta de unos veinte platos que improvisan entre lo callejero y lo sofisticado, bajo un formato prêt-à-porter gourmet que sorprende y descoloca las expectativas.

El restaurante más canalla de Madrid

Una carta transgresora que seduce el paladar

El éxito de este restaurante reside en su carta vanguardista. Platos como el dumpling pekinés con oreja crujiente, el sándwich club al vapor o el ssäm de panceta a la brasa se han convertido en clásicos. También destacan novedades como el taco de pulpo o el jarrete “recuerdos de Oaxaca”. La mezcla de culturas se plasma en arroces, ramen XO o croquetas de La Pedroche, su mujer, que combinan ingredientes inesperados con técnica de autor.

El precio medio ronda los 60–70 euros por persona, pero muchos clientes consideran que su creatividad y sabor justifican el precio. Hay que destacar que aquí se come con las manos y esto es lo que hace algo distinto a otros locales de Muñoz. Un usuario en TikTok reflejó que dos cócteles y seis platos le costaron 141 euros, destacando lo potente y original de la experiencia, aunque advirtió del nivel de ruido y rapidez del servicio. Otro usuario de la misma red, @saradddiaz, opinó que por ese precio Dabiz Muñoz es un genio, tras probar varios platos como las croquetas y el bogavante.

Ambiente cargado de energía y caos controlado

Entrar en StreetXO es sentir el pulso urbano hecho gastronomía. Las paredes rojas, neones, camareros con camisetas radicales y cocineros que preparan los platos ante los ojos del cliente generan un efecto inmediato: estar dentro de un mercado de Bangkok o un puesto callejero de Singapur.

Pensado como un show culinario, el espacio no admite reservas y requiere hacer cola: se atiende por orden de llegada desde el cocktail bar que abre a las 12:00 y el restaurante a las 13:00 y 20:00.

Aunque este formato pueda resultar intenso para quien busque tranquilidad, precisamente esa efervescencia encarna el alma de StreetXO. No hay manteles de tela, se come con las manos si es necesario, como hemos destacado, y el cliente participa de una coreografía colectiva en la barra central. Es una experiencia diseñada para los que buscan adrenalina culinaria, no para quienes desean conversaciones íntimas.

Coctelería como complemento imprescindible

La propuesta líquida de StreetXO tiene tanto peso como los platos. Cócteles originales como el Ramen, Japo‑Jérez o creaciones sin alcohol son parte esencial del espectáculo fusión. Con precios de entre 13,5 y 14 euros, destacan por su creatividad y combinación con la carta. El bar permite que la espera por la cola sea más llevadera, transformando el preludio en una experiencia también social y visual.

El espacio incorpora elementos disruptivos como estatuas de cerdo —símbolo del chef— y música alta para crear una atmósfera envolvente. Este enfoque rompe con la formalidad de la alta cocina, acercando a los comensales al mundo XO desde una actitud moderna, irreverente y participativa.

StreetXO vs. DiverXO: dos caras del mismo universo

Aunque ambos proyectos comparten apellido, StreetXO y DiverXO ofrecen experiencias radicalmente distintas. El de tres estrellas Michelin representa el máximo exponente de la cocina de autor, con menús de lujo que pueden costar 450 euros por persona y platos innovadores. En cambio, StreetXO se define como un formato low cost, antes de impuestos o vaticinios; se limita a ofrecer acceso a actividades diferentes con precios mucho más contenidos.

Para quienes buscan la chispa creativa del chef sin la etiqueta de alta cocina, el restaurante más canalla de Madrid ofrece lo imprevisible en versión accesible. El contraste es claro: DiverXO es una galería artística comestible, StreetXO es una fiesta callejera gourmet, una combinación que resulta en una experiencia única.

El restaurante más canalla que se explica como fenómeno social

El éxito del restaurante se apoya también en su popularidad en redes. Las celebrities lo escogen, pues Jennifer López estuvo hace poco, la gastronomía del chef ha encontrado un canal ideal en TikTok o Instagram. Recordemos que no es oro todo lo que reluce y el mismo restaurante en Barcelona pinchó.