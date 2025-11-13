Esta fue la primera ciudad romana de Hispania: no te imaginas dónde estaba ubicada

La primera ciudad romana de lo que se acabaría convirtiendo en la Hispania romana no te imaginas dónde estaba ubicada. El dominio romano de la península se empezó a gestar en un punto del territorio que fue una de las grandes ciudades de la época. Aunque hay muchas huellas del Imperio Romano en el país, siendo cuna de varios emperadores y fuente de grandes películas, el lugar en el que se encuentra esta ciudad quizás te sorprenda. Este es el punto del país en el que los romanos empezaron a crear una de las capitales de su imperio.

No te imaginas dónde estaba ubicada

La Hispania romana ha sido uno de los puntos estratégicos de un imperio romano que ha tenido en nuestro país uno de los lugares más destacados. Son muchas las ciudades que han crecido bajo el dominio romano, mostrando incluso hoy en día todo su esplendor de forma ruinas arqueológicas que reciben miles de visitantes.

El pasado que en su día nos marcó está de nuevo en boca de todos, ante una serie de puntos del país que se están recuperando. Hay muchas grandes ciudades que reciben la llegada de unos visitantes curiosos. Quizás nunca hubiéramos imaginado que serían los romanos los que empezarían su andadura en la que después sería la Hispania de la mano de una ciudad llamada Itálica.

La primera que se estableció fuera de la península itálica, data del final de la Segunda Guerra Púnica (200 a.C) un conflicto que les enfrentó con el otro gran imperio del momento, los Cartagineses. Cartago plantaba cara y con esta ciudad amenazando la supremacía de Roma, decidieron establecerse en una ciudad que les garantizase la plena protección de sus estructuras.

Lo que siglos después acabaría dando lugar a Sevilla, fue el enclave elegido por los romanos para poner su primera ciudad en nuestro país. Publio Cornelio Escipión, estableció su campamento en Cerro de San Antonio, a orillas del Bajo Guadalquivir, un lugar en el que acabaría gestándose el germen de esta gran ciudad romana.

Durante la balla de Ilipa los cartagineses fuero derrotados, cerca de donde habían establecido el campamento los romanos. Años después fue el emperador Augusto el que otorgó a este enclave el título de ciudad del imperio romano como tal.

Esta fue la primera ciudad romana de Hispania

Hasta el siglo II d.C. la ciudad fue creciendo, con la llegada del emperador Adriano pasó de ser una ciudad a una colonia del Imperio Romano. Por lo que sería una extensión de un imperio que no dejaba de crecer. Aunque no queda mucho de lo que fue en su día. Itálica poseía hasta un increíble anfiteatro con capacidad de hasta 25.000 espectadores.

Uno de los más grandes construidos en nuestro país que debía ofrecer unas increíbles vistas y unos espectáculos que forman parta de lo que el imperio romano ofrecía a sus habitantes. Una seguridad jurídica y un marco que se convirtió en uno de los más estables de la historia.

Los emperadores Trajano y Adriano no dudaron en vivir en esta ciudad que acabó siendo uno de los puntos principales de su época. Una ciudad que brillaba con un gran esplendor y a lo largo de las distintas culturas ha ido teniendo cada vez más y más protagonismo.

La que será Sevilla dispone aún de algunos restos de su pasado romano, aunque se ha convertido en todo un punto de atracción de visitantes por sí sola. Las distintas construcciones que se han realizado a lo largo de los años se han convertido en todo un referente para la mayoría de los visitantes.

La Hispania que después acabaría siendo una de las provincias más destacadas de lo que sería el gran imperio romano que acabó colapsando y desapareciendo sigue estando muy presente. Son muchas las ciudades romanas que se pueden visitar siendo patrimonio de la humanidad gracias a estos elementos que en su día han acabado siendo destacadas.

Roma se fijó rápidamente en una España que ya en aquellos tiempos era un punto de atracción para muchos. Se crearon los distintos escenarios para ir creando una estructura que incluso hoy en día sigue estando visible. Por lo que fueron los primeros en organizar unas carreteras y unas vías de transporte que hemos seguido aprovechando durante años y años.

A partir de ahora ya sabemos que uno de los primeros puntos de dominio romano de la península fue Sevilla. Siendo la primera ciudad que se estableció fuera de la propia península Itálica que fue el origen de este gran imperio. Podremos visitar los restos de un lugar que en su día fue realmente esplendoroso hace más de 2.000 años que el dominio romano fue uno de los primeros en incidir en la península ibérica.