Ni microondas ni airfryer: soy abuela gallega y éste es el truco para hacer las castañas perfectas en 15 minutos

Este es el truco para hacer las castañas perfectas en 15 minutos, no tendrás que usar ni microondas ni airfryer. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia a la hora de cocinar que nos llevará a tiempos pasados, de una manera que nos costará de creer. Sin duda alguna, tendremos que estar preparados para descubrir lo mejor de una forma de comer castañas que puede ser esencial. Tendremos que ver de qué manera vamos a cocinar este manjar otoñal.

Cuando llega esta época del año deberemos empezar a prepararnos para hacer frente a las bajas temperaturas y las largas tardes en casa. Para luchar contra esa oscuridad que tenemos por delante y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en mente, nada mejor que hacerlo con este truco que puede darnos unas castañas de excepción. Son tiempos de visualizar una comida de esas que destacan de una manera diferente, con la mirada puesta a una mezcla de ingredientes que puede dar lugar a destacados cambios de tendencia. Estas castañas que siempre has deseado hacer en casa, como las de la típica abuela gallega, serán una realidad con esta receta viral.

Ni airfryer ni microondas

Hoy en día en nuestra cocina tenemos una gran variedad de elementos para crear las mejores comidas en un tiempo récord. El microondas llegó para cambiarnos la vida, pero no está sólo, hay una larga lista de elementos que van de la mano y que pueden acabar de darnos más de una sorpresa del todo inesperada.

Son días de aprovechar cada elemento en una mezcla de sabores y de elementos que van de la mano. Estaremos pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que mejor se adaptará en esta mezcla de sabores y de ingredientes que pueden ser esenciales.

Estamos a merced de una serie de situaciones y elementos que van de la mano y que pueden acabar de darnos más de una alegría inesperada. Esta airfryer que se fusiona en una mezcla de sabores casi perfecta con un proceso de cocción sencillo, acabará siendo una realidad.

Esta manera de freír o más bien, calentar rápidamente estos ingredientes que tenemos en casa, puede dar lugar a una mezcla de sabores impresionantes. Si estás pensando en la manera de comer bien o de cocinar algo tan complicado como las castañas en tu cocina, esta receta te apasionará.

Este es el truco perfecto para hacer unas castañas en 15 minutos

#food #receta ♬ sonido original – chefenials @chefenials 🌳🥣CASTAÑAS CON LECHE!!!! postre? cena? la verdad es que, después de leer todo lo que mis seguidores gallegos me han dicho sobre esta receta, lo único que me ha quedado claro es que en cada casa se hace y se consume de una forma diferente. . 🌰🥛250g de castañas, medio litro de leche, una rama de canela, piel de media naranja, dos cucharadas de azúcar. . #comida

Sólo necesitas 15 minutos para crear unas castañas perfectas, tal y como hemos visto en un vídeo viral que puede ser esencial. Sobre todo, en estos días en los que cada ingrediente cuenta. Vemos como con una simple sartén un buen corte en cruz para poder cocer de forma uniforme las castañas y un poco de agua, se consigue lo imposible.

No sólo se cocinarán rápidamente, sino que también se pelarán con la misma velocidad, algo que nos da más de un dolor de cabeza y que podemos acabar rápidamente con la ayuda de este tipo de detalles. Una vez tengas las castañas peladas y cocinadas, puedes disfrutar de unas recetas extraordinarias. Esta receta te permitirá descubrir lo mejor de un bizcocho de esos que destacan por sí sólo.

Ingredientes:

½ kg de castañas

300 g de harina

4 huevos

1 cucharada de polvo para hornear

300 g de azúcar

50 g de mantequilla

Elaboración: