Una asociación de fiscales dice ante el Supremo que García Ortiz preparaba la detención del novio de Ayuso

El abogado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), organización que ejerce la acusación popular contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dicho este jueves, en la última jornada del juicio celebrado en el Tribunal Supremo, que el máximo responsable de la Fiscalía preparaba la «detención» de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

«Ese correo no lo tenían, por eso le cogió a contrapié al acusado, que saliera la noticia de El Mundo, estaba preparando la jugada de la imputación, sino detención, del señor Gonzalez Amador», ha indicado Juan Antonio Frago, letrado de APIF, en las conclusiones finales del juicio. «La noticia de El Mundo les coge a contrapié, no saben de la existencia de ese correo y es por lo que se impone frenéticamente esas comunicaciones a esa hora», ha añadido.

Sobre el horario de petición, el representante de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales se ha preguntado «qué falta le hace a un fiscal general estar pidiendo un correo a esa hora, cuando lo podía haber pedido a las 9 de la mañana del día siguiente».

«Cuando existe una violación y hay una violación múltiple, nadie dice y a nadie se le ocurre decir que el segundo o el tercer violador quedan impunes porque la libertad sexual de la mancillada ya quedó vulnerada con la primera infracción», ha comparado también Frago, en su intervención en el Supremo en la sexta y última sesión del juicio.

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha pedido la condena más alta para García Ortiz. En esta línea, ha pedido que el fiscal general del Estado sea sentenciado a seis años de cárcel y 12 de inhabilitación al representante de la Fiscalía por delitos que irían más allá de la revelación de secretos y apuntan a la prevaricación.

La Fiscalía defiende a García Ortiz

La Fiscalía ha argumentado este jueves que la filtración por la que se investiga a Álvaro García Ortiz en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso no constituye delito alguno. Para reforzar este argumento, el Ministerio Público se escuda en que ya antes de que él tuviera el material supuestamente lo conocían los periodistas, informadores afines al Gobierno de España que no han demostrado documentalmente que tuvieran una copia íntegra de los mails antes de que le llegaran al fiscal general del Estado.

Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo, ha afirmado que «aun en la hipótesis de que el fiscal general del Estado hubiera filtrado el correo cuando lo tuvo en su poder, en ese momento era impune porque la noticia ya era conocida por muchos medios». Asimismo, ha defendido que “no hay indicios suficientes” para condenar a García Ortiz por revelación de secretos.

La acusación sostiene que Álvaro García Ortiz filtró el 13 de marzo de 2024 a la Cadena Ser el correo que la defensa de González Amador envió a la Fiscalía el 2 de febrero, en el que ofrecía reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto.