Ni La Campana ni El Ideal: el mejor bocadillo de calamares de Madrid está este pequeño bar, según los expertos

Hay quienes piensan que los mejores bocadillos de calamares de Madrid están en la Plaza Mayor, pero no todos saben elegir el mejor bar para degustarlos. Algunos creen que el lugar ideal es La Campana o El Ideal, pero hay una alternativa más desconocida y sabrosa.

Está claro que los bares clásicos son los que mejor han mantenido el ambiente castizo de Madrid, pero si quieres probar el mejor bocadillo de calamares tienes que ir hasta el número 13 de la calle Postas.

Allí está el Bar Postas, un local de los de toda la vida, con precios populares y bocatas espectaculares. Además, abre todos los días excepto los miércoles.

El bar madrileño con el mejor bocadillo de calamares cerca de la Plaza Mayor

El Bar Postas es un bar de los de toda la vida. Nada más entrar, el ambiente madrileño se palpa: barra de aluminio, camareros que no paran un segundo y un ir y venir constante de clientes que buscan su bocadillo y una caña bien fría.

Gracias a esos pequeños detalles, el local mantiene ese aire castizo que tanto gusta a los madrileños, con un servicio rápido y sin artificios. Y lo mejor de todo es que, pese a ser céntrico, no es caro.

Por ejemplo, por apenas 4,5 euros en el Bar Postas puedes degustar uno de los mejores bocadillos de calamares de Madrid. Ya ha conquistado a muchos curiosos.

Según cuentan los clientes habituales, su secreto está en el equilibrio perfecto entre la fritura y la textura del pan. Los calamares se sirven tiernos, nada duros ni grasientos, y sin que el bocata quede empapado por el aceite.

El secreto de los mejores bocatas de calamares de Madrid

Más allá del calamar, una cosa que todos destacan es el pan. Lo usan blanco y ligeramente templado, lo que se considera perfecto para los bocadillos de calamares recién hechos.

No esperes encontrarte una salsa gourmet, ya que en el Bar Postas el protagonista siempre es el calamar. Es decir, a través de una combinación sencilla han conseguido el bocado perfecto.

Justamente esa fidelidad a la receta tradicional es lo que ha llamado tanto la atención. Así que si estás dando un paseo por el centro de Madrid, debes pararte en la calle Postas a probarlo.

Los madrileños eligen el mejor bocadillo de calamares de Madrid

«Excelente lugar para comer unos pinchos y tapas. La comida está deliciosa y la sangría es preparada artesanalmente. Lugar imprescindible. El personal es muy amable. Altamente recomendable», comentaba uno de sus comensales.

En la misma línea se mostró otro cliente: «Una verdadera maravilla. Servicio rápido y limpio. El bocadillo de calamares es una delicia. El. Ambiente es muy bonito».

Y es que no hay duda de cuál es el rey de este bar: «Mejor bar para bocadillo de calamares y el mejor chorizo de Madrid. Menos salado que el de La Campana».