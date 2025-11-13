Ni Andalucía ni Extremadura: el mejor jamón ibérico del mundo es de este pequeño pueblo de Castilla y León

No hay nada más típico que el jamón serrano. Da igual si lo comes sólo con pan, acompañado de un buen vino o como parte de un plato más elaborado en un restaurante, siempre es una delicia. Pero para quienes realmente aprecian el buen jamón, la calidad no es un simple detalle, es lo que marca la diferencia entre algo bueno y algo excepcional.

Ahora el foco está en un jamón ibérico que sobresale por encima del resto. Y no, no viene de Jabugo ni de la Dehesa extremeña. El mejor jamón del mundo se encuentra en Castilla y León. ¿Sorprende? Puede ser. Pero si algo está claro es que merece la pena probarlo.

El pueblo de Castilla y León donde se encuentra el mejor jamón ibérico

Para encontrar el mejor jamón ibérico hay que viajar hasta Guijuelo, en la provincia de Salamanca. Este pequeño pueblo es el epicentro de un producto que se ha ganado el reconocimiento internacional gracias a su calidad excepcional.

Amparado por la Denominación de Origen Protegida (DOP) Guijuelo, este jamón ibérico destaca por su proceso artesanal y el entorno privilegiado en el que se elabora.

La clave de su excelencia reside en varios factores. Primero, los cerdos ibéricos se crían en libertad en dehesas donde se alimentan de bellotas y hierbas naturales, lo que influye directamente en la infiltración de grasa y en su característico sabor.

Segundo, el clima frío y seco de la región favorece una curación lenta y natural, permitiendo que el jamón desarrolle matices únicos que lo diferencian del resto.

¿Cómo se elabora el jamón ibérico de Guijuelo?

La producción de este jamón sigue un proceso tradicional que garantiza su calidad:

Sacrificio del cerdo en un matadero autorizado, donde cada pieza se identifica con un sello indeleble.

Corte serrano en uve para dar forma a la pieza antes de someterla a la salazón, un paso esencial para su conservación y sabor.

para dar forma a la pieza antes de someterla a la salazón, un paso esencial para su conservación y sabor. Lavado y post-salado, procesos que preparan el jamón para la siguiente fase.

Secado y maduración en bodegas con condiciones óptimas . Es en este punto donde el tiempo y el clima de Guijuelo hacen su magia, aportando esa textura jugosa y ese sabor suave que lo distingue.

. Es en este punto donde el tiempo y el clima de Guijuelo hacen su magia, aportando esa textura jugosa y ese sabor suave que lo distingue. Para garantizar su autenticidad, cada pieza lleva un sello de seguridad y una etiqueta de Reserva que certifica su origen y calidad.

Cada bocado de este jamón es tierno y jugoso, con una textura suave que se deshace en la boca.

Diferencias entre jamón ibérico y jamón serrano

Aunque muchas veces se confunden, el jamón ibérico y el jamón serrano son productos distintos, y la diferencia principal está en la raza del cerdo del que provienen.

El jamón ibérico se obtiene de cerdos ibéricos, autóctonos de la península ibérica, mientras que el jamón serrano proviene de cerdos blancos, como el Duroc o el Landrace.

Otras diferencias que marcan la calidad y el sabor de ambos jamones son: