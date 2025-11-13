La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta ficción tan espectacular. El pasado miércoles 12 de noviembre, los espectadores han podido disfrutar del capítulo 714 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Leocadia ha hecho saber que las cartas de Catalina no aportan ninguna pista, por lo que a la familia no le queda otra opción que resignarse. La invitación del duque de Carvajal y Cifuentes a su aniversario de boda interfiere en los planes de la boda secreta de Ángela y Beltrán.

A pesar de todo, la señora de Figueroa insiste en mantener la fecha, sin importar en absoluto las consecuencias. Ángela y Curro están totalmente rotos, pero no les queda otra opción que enfrentarse a su dolor tras haber disfrutado de su viaje de despedida. En cuanto a María Fernández, ha confesado la enorme crisis emocional que está atravesando como consecuencia de su embarazo. En cuanto a Pía, ha confirmado a Samuel que se está planteando la posibilidad de abortar. Enora desvela a las cocineras que pospone su boda por falta de confianza. Algo que deja completamente sin palabras a Candela y a Simona, que no entienden nada de lo que está sucediendo. ¡Se sienten muy decepcionadas! Vera fracasa en su intento de frenar el plagio de las recetas, mientras que Cristóbal propone a Teresa ser la nueva ama de llaves de palacio.

¿Qué sucede en el capítulo 715 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 13 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ser testigos de cómo Teresa ha confesado a Pía el ofrecimiento que le ha hecho Cristóbal, mientras que Petra continúa sufriendo por haber perdido su puesto en palacio. Después de mucho investigar, Jacobo parece haber dado con la clave sobre el origen de las cartas de Catalina.

Lejos de que todo quede ahí, el Capitán de la Mata exige explicaciones a Ángela respecto a su estrecha relación con Beltrán. En cuanto a Simona, tras la boda aplazada, no puede evitar preocuparse por la felicidad de su hijo. Manuel, por su parte, ha confesado a Toño que, a pesar de todo, no termina de fiarse de Enora.

Pero no todo queda ahí, puesto que Alonso ha intuido que Adriano está empezando a olvidar a Catalina para siempre, mientras que Lope está molesto con Vera y las cocineras por no haber respetado su decisión. Leocadia hace una advertencia a Curro: tras la boda de su hija, ella se va a encargar personalmente de expulsarle de palacio. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.