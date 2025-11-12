La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 11 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 713 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera, han sido testigos de cómo Lorenzo tiene un tenso enfrentamiento con Leocadia. Y todo por haber autorizado el viaje de Ángela y Curro. Ella no tarda en hacerle ver que todo esto forma parte de una estrategia que está llevando a cabo. ¿Logrará el Capitán de la Mata descubrir el verdadero plan? Todo ello mientras, tras su escapada, Ángela y Curro tratan de mantener la distancia, aunque sufren en silencio.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que se emite en La 1 de Televisión Española han podido observar cómo el vínculo entre Enora y Toño empeora de forma considerable. Es más, la chica le encara por no haber sido capaz de contar a las cocineras que ya no son novios. Lope se ha rendido, pero Candela, Simona y Vera se han armado de valor para tratar de desenmascarar al autor de la filtración de las recetas del cocinero. Así pues, no dudan en trazar un plan para conseguirlo. En cuanto a Jacobo, está cada vez más seguro de que las cartas de Catalina provienen del interior del palacio, mientras que Leocadia no duda en dar al prometido de Martina todos los escritos para que pueda verificar, de una vez por todas, su autenticidad. ¿Logrará encontrar las respuestas que necesita?

¿Qué sucede en el capítulo 714 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 12 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo la señora de Figueroa comunica que las cartas de Catalina no aportan las suficientes pistas, por lo que la familia no le queda más remedio que resignarse. El duque de Carvajal y Cifuentes envía una invitación por su aniversario de boda, que interfiere de lleno con los planes del enlace secreto entre Beltrán y Ángela.

A pesar de todo, Leocadia insiste en mantener la fecha. Lejos de que todo quede ahí, Ángela y Curro se muestran profundamente rotos, por lo que no pueden evitar enfrentarse a su dolor tras el viaje de despedida. María Fernández se sincera sobre su crisis emocional como consecuencia de su embarazo, mientras Pía confirma a Samuel que la joven se está planteando el aborto.

Lejos de que todo quede ahí, Enora se sincera con las cocineras, haciéndoles saber que pospone su boda por falta de confianza. Candela y Simona no entienden absolutamente nada y, evidentemente, se llevan una enorme decepción. Cristóbal ha propuesto en privado a Teresa que sea el ama de llaves de palacio, mientras Vera fracasa en su intento de paralizar el plagio de las recetas. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.