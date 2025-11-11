La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente, a la par que espectacular. El pasado lunes 10 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 712 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Jacobo, tras interrogar a Curro, no duda un solo segundo en exigir vigilancia extrema respecto a las cartas que llegan a palacio. Y todo para tratar de averiguar la manera en la que llegan las de Catalina. El heredero del Marquesado de Luján hace saber a la familia el enorme éxito que está cosechando a nivel empresarial gracias al motor.

Todo ello mientras don Luis anuncia la gran cantidad de avances que está habiendo en la producción. Lejos de que todo quede ahí, el servicio de palacio se ha mostrado profundamente conmocionado al conocer que Petra va a comenzar a trabajar como doncella. Es por eso que Samuel y Pía deciden unir fuerzas para tratar de apoyar a la señora Arcos en la medida de lo posible. Ella, por su parte, no puede evitar sentirse injustamente tratada, después de todo. Candela y Simona, finalmente, han descubierto cómo se publican las recetas robadas, pero Lope se niega en rotundo a actuar. En cuanto al Capitán de la Mata, ha querido dar el paso de investigar los diversos movimientos de Ángela y Curro, por lo que no tarda en descubrir toda la verdad respecto a ese viaje de despedida que han realizado recientemente. De ahí que haya tenido un tenso enfrentamiento con Leocadia.

¿Qué sucede en el capítulo 713 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 11 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia que se emite en La 1 de Televisión Española van a ser testigos de cómo Lorenzo tiene un desencuentro con Leocadia por haber autorizado el viaje de Ángela y Curro. Ella no tarda en hacerle saber que todo forma parte de una estrategia.

Curro y Ángela hacen todo lo que está en su mano para tratar de mantener las distancias tras su escapada, pero lo cierto es que ambos están sufriendo muchísimo en silencio por la situación. Los enfrentamientos entre Enora y Toño empeoran de forma considerable, hasta tal punto que la joven le encara por no haber sido capaz de contar a las cocineras que ya no son novios.

Aunque Lope parece haberse rendido, lo cierto es que Simona, Candela y Vera parecen dispuestas a desenmascarar al autor de las filtraciones de las recetas. Tanto es así que no han dudado en trazar un plan para tratar de conseguirlo. Jacobo está cada vez más convencido de que las cartas de Catalina provienen de alguien del palacio. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.