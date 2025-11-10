La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 7 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 711 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos podido observar cómo Leocadia no duda en justificar su decisión de despedir a Petra, alegando que se trata de nada más y nada menos que «material averiado». Cristóbal comunica al ama de llaves la noticia, que reacciona con profundo desconsuelo. La señora de Figueroa se dispone a preparar la boda de su hija, llegando a fijarla para la semana siguiente.

En cuanto a María Fernández, se muestra profundamente preocupada e indecisa. Es por eso que Samuel se ofrece a ayudarla, al igual que Teresa, a pesar de que no tenga ni idea de su embarazo. La decisión de contratar como ensamblador a don Luis ha dejado sin palabras a Alonso. En su primer día, Manuel se da cuenta de que es un cargo que le queda demasiado grande, a pesar de la insistencia de Enora. Intrigadas por quien puede estar copiando las recetas de Lope, las cocineras se reúnen con el heredero del marquesado en busca de ayuda. Jacobo está cada vez más molesto por el distanciamiento con Martina, por lo que incide cada vez más en su desconfianza hacia las supuestas cartas de Catalina que estaría recibiendo Adriano.

¿Qué sucede en el capítulo 712 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 10 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie diaria que se emite en La 1 de Televisión Española van a observar cómo Jacobo, tras interrogar a Curro, exige que haya vigilancia extrema respecto a las cartas que llegan a palacio. Y todo para tratar de averiguar cómo llegan las de Catalina.

En cuanto a Manuel, no duda en informar a la familia del enorme éxito empresarial que ha obtenido con el motor, mientras don Luis no tarda en hacer saber los avances que ha habido en la producción. El servicio no tarda en mostrarse conmocionado al conocer que Petra va a comenzar a trabajar como doncella. Pía y Samuel no dudan un solo segundo en animar, en la medida de lo posible, a la señora Arcos, puesto que consideran que ha sido injustamente tratada.

Candela y Simona han descubierto cómo se publican las recetas robadas, mientras que Lorenzo ha investigado los últimos movimientos de Ángela y Curro. Por lo tanto, no tarda en descubrir los detalles de ese viaje de despedida, lo que genera un tenso enfrentamiento con Leocadia. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.