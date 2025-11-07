La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 6 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 710 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Enora ha pedido a Toño una pausa en su relación. Algo que provoca ciertas tensiones laborales por las que Manuel se ve obligado a ejercer de mediador. Finalmente, como consecuencia del enorme entusiasmo de Enora, toman la decisión de contratar a don Luis. Todo ello mientras Jacobo se solidariza con Leocadia por las sospechosas cartas de Catalina.

Es más, también la apoya en sus planes de boda para su hija y Beltrán. En cuanto a Martina y Jacobo, cada vez están más distanciados. Todo ello mientras, lejos de palacio, tanto Curro como Ángela disfrutan al máximo de su último día juntos, y lo hacen con cierta complicidad y dolor. Samuel hace todo lo que está en su mano para tratar de ayudar a María Fernández con su embarazo, pero ella lo rechaza con cierta contundencia. Pía insiste a la doncella que tenga cuidado y mantenga las distancias para evitar que surjan rumores. El éxito de Madame Cocotte crece en el pueblo, mientras Lope empieza a sospechar que Vera es la culpable de la filtración de esas recetas. Ella lo niega en rotundo. Petra recibe una buena valoración por parte de Cristóbal pero, a pesar de todo, Leocadia no tarda en exigir su despido por sus más recientes errores.

¿Qué sucede en el capítulo 711 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 7 de noviembre?

De esta manera tan concreta, vamos a poder ver cómo Leocadia no duda un solo segundo en justificar su decisión de despedir a Petra, asegurando que es «material averiado». Así pues, Cristóbal comunica esta decisión a la ama de llaves, que no tarda en mostrarse profundamente desconsolada con la noticia.

La señora de Figueroa se dispone a preparar todos los detalles de la boda de su hija. Por lo tanto, no tarda en fijar la fecha para la semana siguiente. María Fernández continúa profundamente indecisa y preocupada por la situación que está atravesando, por lo que Samuel se ofrece a ayudarla en todo lo que sea necesario. A pesar de que no sabe nada del embarazo, Teresa atribuye la actitud de la doncella a su relación pasada con el sacerdote.

La decisión de contratar a don Luis ha descolocado a Alonso, mientras Manuel empieza a creer que la empresa que le ha propuesto es demasiado para él. Intrigadas por quién puede estar copiando las recetas de Lope, las cocineras piden ayuda al heredero del Marquesado. ¿Lograrán encontrar respuestas? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.