Este fin de semana se celebra la Almudena en Madrid y al margen de ser testigo de las ofrendas de flores y de su procesión, el domingo 9 de noviembre, no nos puede faltar la tradicional Corona de la Almudena, el postre más tradicional para honrar a la patrona y que podemos encontrar en las principales pastelerías de la capital.

Si deseas saber dónde están las mejores pastelerías de Madrid para comprar tu Corona de la Almudena, hemos hecho una selección de aquellas que todo el mundo visita y que además, destacan por iniciativas tan originales como regalar la Corona a quienes se llamen Almudena. No se nos olvida además, que el mismo domingo se celebra en la Plaza Mayor (12:30 horas) la degustación de la Corona de la Almudena. Ya hace años que la ACYRE (Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid) elabora una corona gigante que reparte luego a los asistentes. Un acto que es de lo más populares y que congrega a mucha gente, de modo que si te quedas sin tu trozo o si deseas comprar tu propia corona, no te pierdas estas recomendaciones. Son pastelerías que llevan años ofreciendo este dulce y todo el mundo asegura que son las mejores.

Las mejores pastelerías de Madrid para comprar Corona de la Almudena

Cada mes de noviembre, las pastelerías de Madrid se llenan de coronas. No son de reyes, aunque se les parezcan: son las Coronas de la Almudena, el dulce creado en 1978 por el gremio de pasteleros madrileños como homenaje a la patrona de la ciudad. Desde entonces, este brioche esponjoso (que es similar al roscón de Reyes pero sin el agua de azahar) se ha convertido en una de las tradiciones más esperadas de la capital.

Inspirada en la corona que luce la Virgen de la Almudena, el dulce se hace con masa brioche, crema, nata o trufa, e incluye decoración con naranja confitada y almendra laminada. Cada obrador tiene su versión, y cada año surgen nuevas propuestas que actualizan la receta sin perder su esencia.

Para este fin de semana, muchas pastelerías de Madrid ya promocionan su propia versión del postre más castizo, combinando la receta clásica con rellenos creativos y materias primas de primera calidad. Toma nota porque estas son algunas de las mejores:

El Horno de Babette

En los obradores de El Horno de Babette, la panadera Beatriz Echeverría elabora una Corona con una miga especialmente tierna, gracias a una receta basada en mantequilla, ralladura de mandarina y limón, almendra y huevos ecológicos. Utilizan su propia masa madre y decoran con crema pastelera, almendritas tostadas y finas láminas de mandarina confitada en frío. Su precio está en torno a los 22 o 23 euros y se puede comprar en sus tiendas de Joaquín Lorenzo, 4, Paseo de la Habana, 52, Ramón de Santillán, 15, General Díaz Porlier, 34 y Orellana, 16.

Turris

El panadero Xavier Barriga aporta su toque personal en Turris, donde preparan una Corona con ingredientes naturales que evocan los sabores del otoño: miel de flores, anís, aceite de oliva virgen extra y naranjas confitadas. La masa es un brioche suave que puede pedirse sin relleno (19,95 €) o con nata (21,95 €). Están disponibles hasta el 11 de noviembre en sus locales de Eloy Gonzalo, 27, Hermosilla, 84, Princesa, 73, López de Hoyos, 113, Narváez, 38 y Príncipe de Vergara, 260. Además, si te llamas Almudena y llevas el DNI, te regalan una corona.

La Mallorquina

Con más de 125 años de historia, La Mallorquina sigue siendo una referencia en repostería madrileña. Su Corona de la Almudena se prepara cada mañana en sus obradores con la receta tradicional, sin agua de azahar ni frutas escarchadas, y puede pedirse rellena de crema, nata, trufa o mixta. Se vende por unos 18 € y se puede disfrutar en sus locales de Puerta del Sol, Glorieta de Quevedo, Velázquez, 39 y en Moraleja Green (Edificio Norte y Sur). También disponible online en pasteleriamallorquina.es o a través de Glovo.

Viena Capellanes

Fundada en 1873, Viena Capellanes ofrece tres variedades de este dulce (rellenas de nata, crema o trufa) y en dos tamaños: individual (4,30 €) y mediano (19 €). Su masa brioche, sin agua de azahar, mantiene el sabor clásico con un acabado artesanal. Se pueden adquirir en cualquiera de sus tiendas repartidas por toda la ciudad, donde también elaboran pastelería y platos preparados.

View this post on Instagram A post shared by Viena Capellanes (@vienacapellanes)

Katz

En su obrador de calle Gabriel Lobo, 24, Katz fusiona la alta pastelería francesa con la tradición madrileña, creando una Corona disponible con y sin gluten. Utilizan materias primas locales y ecológicas, fermentación lenta y nata y mantequilla elaboradas en casa. Se ofrece en formatos de 250 g, con precios entre 12,80 € y 14,80 €, y con rellenos de nata, crema o trufa.

Cada una de estas pastelerías defiende su estilo: algunas apuestan por la receta más tradicional y otras por innovar con nuevos sabores y texturas. Lo cierto es que la Corona de la Almudena se ha convertido en un emblema gastronómico de Madrid, que puede encontrarse en los escaparates de los obradores hasta mediados de noviembre. Una excusa perfecta para dar un paseo y probar, un año más, el dulce más castizo de la capital.