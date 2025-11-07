Enigma resuelto: Alcaraz ya conoce fecha, horario y rival para su debut en las ATP Finals

Cuando este viernes Musetti fundía a Korda, las calculadoras de las ATP Finals echaron humo. El italiano, que se ha metido en la final del ATP 250 de Atenas, en caso de vencer a Djokovic -quién ya está clasificado para Turín- sellaría también su billete a las Finales negándoselo así a Aliassime. Esa posibilidad ha desembocado en demora a la hora de publicar los horarios de la competición y en que los dos mencionados tenistas debutarán en la jornada del lunes. La resolución del enigma también ha esclarecido el debut de Alcaraz en las ATP Finals.

El murciano debutará el domingo 9 de noviembre no antes de las 14:00 horas contra De Miñaur. Antes de Carlitos, las Finalas quedarán inauguradas por Marcel Granollers, quién junto a Horacio Zeballos se medirá en dobles contra la pareja formada por kevin Krawietz y Tim Puetz.

Noticia en desarrollo…