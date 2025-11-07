Alcaraz pasa página de París y avisa: «Me encuentro bastante cómodo con la pista de Turín»

Turín rezuma a tenis y elegancia a partes iguales por sus cuatro costados. El Teatro Regio se tiñó de azul para recibir a la pléyade de tenistas que desde este domingo se baten en las ATP Finals. El grupo Jimmy Connors, formado por De Miñaur, Fritz, Djokovic -se encuentra en al 250 de Atenas- y liderado por Alcaraz fue el primero en presentarse en sociedad. El murciano, ataviado con la etiqueta que requiere la glamurosa platea turinesa, atendió a los medios españoles desplazados entre los que se encontraba OKDIARIO con la idea de dejar atrás el resbalón de París y recuperar el equilibrio en Turín.

De Francia a Italia no cambia la superficie, pero al mismo tiempo sí. Ambas pista rápida, aunque la francesa es este año considerablemente más lenta que la italiana. «Me gusta mucho la velocidad de la pista aquí en Turín, también me gustaba en París si te digo la verdad, pero no lo jugué bien tácticamente. Con estos días de entrenamiento, en los que he ido jugando con los tenistas, cada vez vamos teniendo más claro cómo hay que jugar en este tipo de pistas y con esta velocidad. La verdad que de momento me estoy encontrando bastante cómodo», explicó el murciano a pregunta de OKDIARIO.

Alcaraz, más analítico y maduro a medida que avanza su carrera, calificó como «puntual» su prematura eliminación en París contra Norrie. «Puede pasar que hay días malos. La manera de cómo afronté tácticamente el partido fue totalmente errónea, ya que no tenía buenas sensaciones porque jugué todo con muchos tiros, fallos de primeras… Lo bueno de eso es que te da el feedback para lo que tienes que entrenar. Creo que lo estoy poniendo en práctica estos estos días para poder empezar bien, así que no me preocupa para nada ese partido, sino simplemente lo tengo como algo puntual y vamos a intentar que no vuelva a pasar», sostuvo el murciano.

Alcaraz arrastra desde Tokio cierta incertidumbre con su tobillo. Las secuelas no le impiden jugar, pero sí obligan a jugar vendado por precaución. «Jugaré con vendaje. Antes también estaba vendado y todavía me limitaba mucho el tema de movimientos. Ahora cada vez vamos quitándole más capas para que el tobillo coja fuerza y estabilidad, pero ya me voy moviendo con la pierna izquierda, que eso indica que estoy más suelto y con más confianza. Pero iré con precaución en estos dos últimos torneos», aseguró Carlitos.

La sensaciones del murciano son otras respecto a París. «Me encuentro bastante bien físicamente. Vamos mejorando, especialmente el tema del tobillo. Cada vez me voy encontrando muchísimo mejor, más tranquilo y libre en los movimientos en pista. Y luego pues todo lo demás cuidándonos lo máximo posible para intentar llegar a este torneo y a la Davis con garantías de al menos poder sentirme bien en pista y con confianza. Tenísticamente ya que me veo en los entrenamientos jugando un buen tenis», finalizó Alcaraz.