Rivales y amigos: Alcaraz y Sinner entrena juntos y disputan un ‘partido’ antes de las ATP Finals

Se supera el mediodía en Turín cuando los decibelios aumentan en el Inalpi Arena. Los aficionados desplazados rugen cuando Carlos Alcaraz y Jannik Sinner ponen un pie en la pista central. Venían de ejercitarse durante una hora en una pista anexa y terminaron la sesión en el lugar donde se disputará la competición a partir del próximo domingo. Cabe recordar que todavía se desconoce el orden de juego, hasta el viernes por la tarde o noche no se hará público. El motivo de la demora es que aún falta por conocerse quién sellará el último billete. Musetti o Aliassime.

Los que se ponen a tono mientras tanto son Alcaraz y Sinner. Resulta llamativo ver a dos máximos rivales y sus respectivos cuerpos técnicos compartiendo entrenamiento. Es lo que ha ocurrido durante la mañana de este viernes. Ha sido una sesión en la que el murciano, tras haber entrenador los días anteriores con Zverev y Frtiz, ha medido su tenis ante la exigencia máxima. Ha probado diferentes ritmos de pelota, variaciones de altura y dejado su sello con puntos deslumbrantes.

Tras la primera hora de calentamiento se midieron en un partidillo a un set que cayó (6-3) del lado del italiano. Posteriormente se batieron en un tie break que, ahí sí, se impuso el murciano. Al acabar, Alcaraz, Sinner y sus respectivos equipos se fotografiaron juntos para inmortalizar la sesión. Es llamativo, pero no nuevo ver a ambos tenistas compartir entrenamiento. En 2023, con 20 años el murciano y 22 el italiano, se ejercitaron en la Ferrero Academy de Villena como parte de su pretemporada.

Alcaraz, Sinner y la pelea por el número uno

El murciano cayó a las primeras de cambio en el último Masters 1.000 del año y Sinner aprovechó la campanada para ganar el torneo y recuperar el número uno del mundo. No obstante, Carlitos todavía tiene opciones de restituirse en la cima y cerrar el año como mandamás del tenis mundial. Le podría bastar con alcanzar las semifinales en las ATP Finals de Turín para adelantar al italiano, que defiende los 1.500 puntos de campeón la pasada edición.

Alcaraz, que en 2024 sólo ganó un partido, tan sólo defiende 200 puntos tiene varías vías para volver al trono. Sinner le supera por 250 puntos y Alcaraz necesita sumar 500 en Turín para no depender de los resultados de su rival. Lo que se traduce en ganar tres partidos en la fase de grupos o incluso se podría permitir una derrota en grupos si luego vence en semifinales y alcanzar la final. Mientras que Sinner debería ganar el torneo imponiéndose en todos los partidos, y en caso de no ganar algún encuentro, tendría que esperar a que el murciano no gane ningún encuentro