Carlos Alcaraz ya conoce a sus rivales en las ATP Finals 2025

Carlos Alcaraz conoce ya a sus primeros rivales en las ATP Finals 2025, que se celebrarán en Turín del 9 al 16 de noviembre. El tenista murciano no ha tenido la mejor de las suertes en el sorteo que se ha celebrado este jueves, puesto que ha quedado encuadrado en el mismo grupo que Novak Djokovic, Taylor Fritz y Alex de Miñaur. Por su parte, Sinner, número uno del mundo, se medirá a Alexander Zverev, Ben Shelton y Felix Auger-Aliassime o Lorenzo Musetti.

La primera ronda, conocida como robin round, consta de dos grupos formados por cuatro tenistas. Cada tenista disputará tres partidos y los dos mejores se clasifican para las semifinales. Es decir, el más mínimo error puede ser determinante en un torneo que disputan los ocho mejores tenistas del año. Esta ronda se celebrará desde el domingo 9 al viernes 14 de noviembre, mientras que las semifinales serán el sábado 15 y la final el domingo 16.

Alcaraz partía como cabeza de serie, junto Jannik Sinner, al ser el líder de la carrera hacia las finales de la ATP. Esto hace que ninguno de los dos pueda enfrentarse en esa fase de grupos y que no se encuentren, como mínimo, hasta semifinales. El sorteo, celebrado este miércoles, ha definido el camino de los ocho participantes, a la espera de saber si el octavo lugar lo ocupa el canadiense Auger-Aliassime o el italiano Musetti.

El primero de los grupos es el llamado Jimmy Connors. En él, han quedado encuadrados Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Taylor Fritz y Alex de Miñaur. No tendrá, por tanto, rivales nada sencillos el murciano. Le esperan los números cuatro, cinco y siete del mundo, aunque en la race hacia Turín ocupan posiciones diferentes, dado que Djokovic aparece por delante de Fritz.

Por su parte, Jannik Sinner ha tenido un sorteo más benévolo, en teoría, quedando encuadrado en el grupo Bjorn Borg. El italiano jugará contra Zverev, número tres del mundo, y contra Shelton y el octavo clasificado. Aún no se sabe si será Aliassime o el italiano Musetti el que ocupará la última de las plazas disponibles, puesto que éste último se encuentra aún en competición y, de ganar en Atenas, acabaría superando al canadiense en la clasificación.