Alcaraz rompe la banca: recibe el mayor bonus económico del tenis

Que un roto en forma de eliminación prematura en París no descosa la prenda de 2025 por completo. En esa reflexión debe moverse el gran año que ha cuajado Carlos Alcaraz a expensas de lo que suceda en las ATP Finals de Turín y la Copa Davis de Bolonia. El murciano ha conquistado Roland Garros y US Open, ha alcanzado la final en Wimbledon y ha conquistado tres Masters 1.000 (Montecarlo, Roma y Cincinnati). Es precisamente esta categoría, la de los Masters 1.000, la que ha aumentado la cuenta bancaria del tenista.

La ATP reparte a final de curso 21 millones de dólares entre los 30 tenistas que más puntos han conseguido en dichos torneos y Alcaraz, que ha sido el que más competiciones ha ganado este curso, es el mayor beneficiado. Se embolsará 4,5 millones de dólares de los cuales debería restar un porcentaje por cada torneo ausente. En su caso, Toronto, Madrid y Shanghái. No obstante, en la capital española realizó las labores de prensa por lo que se reduce la pérdida.

Al bolsillo de Carlitos llegarán alrededor de 3,1 millones de euros por ser el tenistas con más puntos (3.420) en Masters 1.000. Sinner, pese a conquistar París, se queda con 2.300 por detrás del murciano. Cabe recordar que las ATP Finals que están por disputar no cuenta a la hora de la repartición. Alcaraz también se ha embolsado este año el bonus al tenista con más puntos en torneos ATP 500 que, aunque menor que el bonus de los Masters 1.000, alcanza el millón de dólares. El murciano se impuso en Róterdam, Queen’s y Tokio y alcanzó la final en el Godó de Barcelona.

Alcaraz puede acabar el año como número uno

Se impuso Sinner en el último Masters 1.000 del año y recuperó el número uno del mundo que Alcaraz le había arrebatado al conquistar su segundo US Open. No obstante, Carlitos todavía tiene opciones de restituirse en la cima y cerrar el año como mandamás del tenis mundial. Le podría bastar con alcanzar las semifinales en las ATP Finals de Turín para adelantar al italiano, que defiende los 1.500 puntos de campeón la pasada edición. Alcaraz, que en 2024 sólo ganó un partido, tan sólo defiende 200 puntos tiene varías vías para volver al trono.

Sinner le supera por 250 puntos y Alcaraz necesita sumar 500 en Turín para no depender de los resultados de su rival. Lo que se traduce en ganar tres partidos en la fase de grupos o incluso se podría permitir una derrota en grupos si luego vence en semifinales y alcanzar la final. Mientras que Sinner debería ganar el torneo imponiéndose en todos los partidos, en caso de no ganar algún encuentro, tendría que esperar a que el murciano no gane ningún encuentro.