5.000 retrasos y cancelaciones de vuelos en EEUU por el cierre del Gobierno ante el bloqueo presupuestario

EEUU sigue sumido en un bloqueo presupuestario sin precedentes, por su duración. Este viernes se han cumplido 38 días sin que el Gobierno disponga del imprescindible acuerdo parlamentario entre los demócratas y los republicanos de Donald Trump para volver a activar los presupuestos. En EEUU, la falta de cuentas al día aprobadas por el Congreso provoca el cierre de la Administración federal, al suspender el pago de los salarios a los empleados públicos. Entre ellos se cuentan los controladores aéreos y el personal de seguridad de los aeropuertos. El resultado es un creciente número de vuelos cancelados y retrasados. Este viernes, entre unos y otros se sumaron 5.000, y la situación irá a peor la próxima semana si sigue bloqueado el presupuesto.

Según FlightAware, este viernes se reportaron un total de 4.022 retrasos y al menos 1.000 cancelaciones en el tráfico aéreo interno de EEUU, un país en el que, por su extensión, la aviación comercial es esencial para el transporte de viajeros y la economía.

Fuentes expertas han indicado que no todas estas cancelaciones y retrasos registradas este viernes se han debido al cierre del Gobierno –el impago de nóminas a controladores comenzaron el 1 de octubre–, pero han indicado que esto sí que la mayor parte de las incidencias de mayor calado se han debido a ese motivo.

El secretario de Transporte de Trump, Shawn Duffy, advirtió este viernes que, si el bloqueo presupuestario continúa, prevé que la próxima semana se tengan que cancelar el 20% de los vuelos programados para transporte de viajeros y de mercancías dentro del país.

Negociaciones en el Capitolio

Líderes republicanos y demócratas han seguido negociando este viernes en el Capitolio (sede del Congreso) para intentar llegar a un acuerdo que desbloquee las cuentas del Gobierno Trump. Sin embargo, fuentes de ambos partidos han coincidido en que todavía están lejos de alcanzar un acuerdo, dado el calibre de las discrepancias.

La presión ciudadana va creciendo a la par que el descontento que a pie de calle están generando los problemas del cierre de la Administración federal. La grave afección en el tráfico aéreo, cada vez mayor, ha hecho visualizar ese malestar, que mete presión a republicanos y a demócratas para alcanzar un acuerdo. El cierre presupuestario del Gobierno afecta de una u otra forma a todos los servicios y prestaciones que dependen del Ejecutivo federal que preside Trump. Desde el pago de salarios a empleados públicos, que conlleva la suspensión temporal de sus contratos, al abono de prestaciones sociales.

Este mismo viernes, fuentes demócratas indicaron que han planteado tres requisitos a los republicanos para desbloquear los presupuestos. Según la CNN, la propuesta demócrata incluye, entre otras exigencias, extender un año los subsidios de la ley de Cuidado de la Salud Asequible y frenar las reformas de Trump que restarían poder de decisión al Congreso sobre las cuentas federales.

Ante esas peticiones, los republicanos han avanzado que la extensión de los subsidios que exigen los demócratas es para ellos una línea roja que, hoy por hoy, no están dispuestos a traspasar. Está por ver si el Partido Demócrata cede en esta exigencia y hasta qué punto suaviza también sus posiciones el Partido Republicano del presidente Donald Trump. Las negociaciones van a continuar durante este fin de semana. La presión es cada vez mayor ante las consecuencias que está teniendo un cierre de la Administración de EEUU que, por su duración, ya ha marcado un récord histórico.