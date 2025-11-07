No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 6 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 290 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo, tras sentirse verdaderamente culpable como consecuencia de todos y cada uno de los pecados del pasado, Isabel se ha visto en la obligación de tomar una drástica decisión. Y todo para tratar de liberarse, y hacerlo a la mayor brevedad posible.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente y espectacular historia que se emite en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo, a pesar de los riesgos, Adriana y Rafael se han animado a presentarse en la cárcel. Es allí donde el Gálvez de Aguirre se arma de valor para hacer valer sus galones, y todo para tratar de lograr que la Salcedo pueda ver a su amiga. Lo que ninguno de los dos esperaba es lo que iban a descubrir en ese lugar. Algo que, desde luego, les ha helado la sangre como nunca antes había sucedido. ¡Se han quedado verdaderamente sin palabras, y no es para menos!

¿Qué sucede en el capítulo 291 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 7 de noviembre?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta ficción que se emite en La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo, finalmente, Adriana consigue su objetivo de visitar a Luisa en la cárcel. Ésta no tarda en confesar que ha robado la talla. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en muchos aspectos.

Amadeo y Eva no han dudado en asegurar a Atanasio que no tienen ni la menor idea de los motivos que tiene Isabel para marcharse para siempre. Por si fuera poco, Victoria ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para pedir al secretario que investigue y, por ende, averigüe sobre la situación. A pesar de todo, es Adriana la que recibe impactantes noticias de su aya. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.