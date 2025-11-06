OKDIARIO, diez años con la verdad por bandera

6 de noviembre de 2025. Plaza de Toros de Las Ventas, Madrid. Es ya noche cerrada y fría aunque apenas unos minutos pasan de las nueve de la noche. Se celebra, celebramos, el décimo aniversario de OKDIARIO, un periódico digital que surgió del sueño, la voluntad y las narices –perdonen el eufemismo– de un solo hombre, aunque no fuera uno cualquiera: Eduardo Inda.

OKDIARIO es (somos) un periódico que nunca ha tenido miedo de contar la verdad caiga quien caiga, incomode a quien incomode y duela a quien duela. Un medio al que Pedro Sánchez y sus satélites han intentado silenciar. Muchas veces. Y aquí seguimos, combatiendo las mentiras de siete años de sanchismo y todo el tiempo que haga falta y que, escrito sea de paso, esperemos que no sea mucho.

Cuando nació OKDIARIO España era todavía (éramos) un país del primer mundo. Presidía el Gobierno un señor gallego, socarrón y con barba, Mariano Rajoy, los trenes llegaban a su hora, Barajas sólo era un aeropuerto y no un albergue y el Real Madrid apenas tenía 10 Copas de Europa. Eran otros tiempos que hacían honor a lo que escribió Jorge Manrique hace más de 500 años.

Cierro paréntesis y regreso a 2025. Oficiaba el acto Carlos Sobera. No hace falta decir nada más. Ante tamaño maestro de ceremonia sólo cabía la puerta grande. Vive Dios que es un showman en el más amplio sentido de la palabra, un tipo que habla con la expresión de su rostro y el único ser sobre la tierra capaz de arquear las cejas con más estilo que Ancelotti.

Inda clava la bandera

Tras el vídeo resumen de los diez años de OKDIARIO –»hacía falta un periodismo sin ataduras, con la verdad por bandera» sería el titular–, Eduardo Inda clavó la bandera de OKDIARIO en el escenario y tomó la palabra el presidente del Senado, Pedro Rollán. «Hacen falta medios veraces y libres para contrastar las noticias y acabar con los bulos interesados. Sin prensa no hay democracia y sin una democracia libre y verdadera no puede haber prensa», dijo con calma y aplomo el presidente del Senado entre otras verdades como puños.

Regresó Carlos Sobera al escenario porque era el momento de presentar los premios. Tuvo tiempo para un par de invectivas quevedianas sobre Sánchez y su imputadísima esposa, Begoña Gómez. Pero especialmente desternillante fue su último zasca, que hacía referencia a la ausencia de José Luis Ábalos porque en el catering no había chistorras.

El primero de los premios que otorgó OKDIARIO en su décimo aniversario fue para Alejo Vidal-Quadras, un político de los de antes, un hombre de convicciones y de principios que hace poco más de un año fue tiroteado a quemarropa por unos sicarios. Su ejemplo, su valentía y su templanza son la muestra de que no hay bala capaz de parar a la razón. El premio se lo entregó Pilar Rodríguez Losantos, presidenta de OKDIARIO. «Vivimos en España tiempos oscuros y necesitamos medios que nos aporten luz como OKDIARIO», fue su corolario.

El segundo fue para el padre Custodio Ballester, un hombre de fe y principios. Un sacerdote con chapela que ha dedicado su vida a defender la verdad, la familia, la libertad y la dignidad humana, sin miedo y sin dobleces. Un referente moral en tiempos en los que no siempre es fácil mantener la voz firme. Luis Balcarce, director adjunto de OKDIARIO, fue el encargado de entregarle el galardón. «En España hoy hay sacerdotes perseguidos por predicar el Evangelio», aseguró el sacerdote sin titubear.

La hora de los premios

Vino después el premio más emotivo de la noche que fue para Pilar Elías, una mujer que encarna la dignidad, la memoria y el perdón. Maestra y víctima del terrorismo, ha vivido una vida marcada por una historia cruel y digna de una película: el asesino de su marido fue el mismo hombre al que su marido había salvado la vida cuando era un bebé. Eduardo Inda, director de OKDIARIO, le hizo entrega del galardón. «Hay que luchar, hay que seguir luchando por las víctimas del terrorismo». No fue un titular, fue todo su mensaje. Directo. Sencillo. Impactante. Sincero. Espectacular.

El cuarto y último premio lo recibió María Corina Machado, otra mujer ejemplar que representa la valentía, la libertad y la resistencia. La flamante premio Nobel de La Paz es la opositora más firme al régimen opresor del dictador Maduro. «Si algo sois, es inconformistas, y nosotros no nos conformaremos jamás», fue la frase que se clavó en el corazón de los asistentes. Recoge el premio en su nombre Claudia Macero, periodista y portavoz de Vente Venezuela. Se lo entregó Patricia Rodríguez, subdirectora de Edición de OKDIARIO.

Retomó Sobera y subió al escenario una de las primeras espadas de la noche, Isabel Díaz Ayuso. Sí, hoy en OKDIARIO cenamos con Isabel. El huracán mediático más grande que se ha visto en España en años lanzó sus merecidas flechas dialécticas contra Pedro Sánchez. Les recomiendo que lean su discurso íntegro. Se van a divertir y van a descubrir a una política con mayúsculas que, como nosotros los que hacemos OKDIARIO, no tiene miedo. Una lideresa con todas las letras. «Gracias a OKDIARIO por recordarnos que sin libertad nada merece la pena», fue su titular.

Cerró el acto Eduardo Inda, el hombre que soñó OKDIARIO y que lo dirige con la maestría de un torero. «El autócrata es más malo que la quinta», fue la frase con la que Inda, que nunca defrauda, recibió a porta gayola a Pedro Sánchez. Continuó explicando cómo nació OKDIARIO y por qué había un hueco periodístico sin ocupar en el flanco derecho de la ideología de un país copado por medios de izquierdas generosamente regados por el sanchismo.

Recordó como nuestro periódico no ha parado de revelar en exclusiva escándalos que salpicaban desde políticos «zurdos» como Pablo Iglesias al Rey Juan Carlos, porque la verdad no entiende ni de colores ni de rangos. «Jamás vamos a permitir que nos robes el Estado de Derecho ni te perdonaremos tu pecado original, que fue acostarte con la banda terrorista ETA», fue el mensaje directo de Eduardo Inda a Pedro Sánchez con el que abrochó su imponente discurso que abrochó el acto del décimo aniversario de OKDIARIO.

La lista VIP

Y aquí y ahora ha llegado el momento que muchos de ustedes, amantes del salseo, estaban esperando. Ahí va el sucinto relato de las personalidades que asistieron a este espectacular acto del décimo aniversario de OKDIARIO. Espero no dejarme a nadie pero vaya en mi descargo que la labor es ímproba. Empiezo por Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, con su mirada azul tan limpia como sus manos, no como las de otros y los hermanos de otros y las mujeres de otros. Tampoco faltó Santiago Abascal, Santi para los amigos, presidente de Vox, con su pecho y barba de legionario. Entre el uno y el otro están llamados a acabar con el sanchismo.

Amplia y nutrida fue la lista de barones del PP, encabezada por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, de grana y oro y defendiendo con soltura y gracejo su escote palabra de honor. Y la alineación la completan María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura; Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León; Alejandro Fernández, presidente del Partido Popular de Cataluña; Enrique Ossorio, presidente de la Asamblea de Madrid; Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias; Ester Muñoz, vicesecretaria de Educación y Salud del PP; Inmaculada Sanz, vicealcaldesa de Madrid; Miguel Tellado, secretario general del PP y diputado en el Congreso; y Paco Núñez, presidente del PP de Castilla La-Mancha.

También estuvo Marta Fernández Martín, de Vox, presidenta de las Cortes de Aragón. Y no faltaron miembros de la judicatura como Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional; y Javier Zaragoza, fiscal de Sala del Tribunal Supremo. Lo mismo que representantes del mundo de la empresa como el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; la presidenta de CEPYME, Ángela de Miguel; Jesús Nuño de la Rosa, CEO de Air Europa/Globalia; Ana Pastor, presidenta de AMA Seguros; y Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola;

El mundo del deporte estuvo representado por Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, con sus espaldas de karateka y su sonrisa afable; y Emilio Butragueño, director de Relaciones Institucionales del Real Madrid.

Y, claro, en el décimo aniversario de un medio de comunicación no podían faltar personalidades del mundo del periodismo como Nacho Cardero, director de El Confidencial, Joaquín Manso, director de El Mundo; Josep Pedrerol, director y presentador de El Chiringuito de Jugones; Bieito Rubido, director de El Debate; Sandra Golpe, presentadora de Antena 3; y la gran, grandísima, Ana Rosa Quintana, presentadora de El programa de Ana Rosa.