Abascal en la fiesta del X Aniversario de OKDIARIO: “Necesitamos prensa combativa»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha celebrado el X Aniversario de OKDIARIO, valorando que el periódico dirigido por Eduardo Inda hace «una gran contribución a que los españoles estén informados y conozcan las noticias de un Gobierno que está tratando de asaltar los medios de comunicación usando el dinero robado a los españoles con unos impuestos abusivos».

«Hace falta prensa combativa», ha señalado Abascal, a su llegada al evento, celebrado este jueves en la Plaza de Las Ventas. «Llegaremos al Gobierno, cambiaremos las cosas y haremos que toda la prensa pueda ser libre y no dependa de la financiación pública y la intervención de los gobiernos», ha sostenido.

Responde a Ortega Smith

En declaraciones a los medios de comunicación, Santiago Abascal se ha referido también a las recientes declaraciones del diputado Javier Ortega Smith, tras su salida como portavoz adjunto del partido en el Congreso.

Abascal ha emplazado a Ortega Smith a «ceder el paso» a otros compañeros, después de que éste manifestase su «sorpresa» por haber sido sustituido, algo que ha calificado de «injusticia».

«En los equipos de fútbol también hay jugadores que no quieren abandonar nunca el campo, que no les gusta que les dejen un rato en el banquillo. En Vox hay un gran banquillo, hay que respetar al banquillo y yo creo que todos tienen que aprender a ceder paso», ha dicho Abascal, a su llegada.

La respuesta de Abascal llega después de que Ortega Smith se pronunciara este jueves en una entrevista en Cope, criticando que Vox le hubiese retirado como portavoz adjunto en el Congreso, y nombrara en su lugar a Carlos Hernández Quero, actual portavoz nacional de Vivienda en el partido.

Vox sobre OKDIARIO

La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández (Vox), ha definido la labor de OKDIARIO durante estos años como «esencial»: «OKDIARIO representa la defensa de la libertad de prensa». «Es necesario que exista prensa valiente», ha señalado.

Por su parte, el diputado de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha destacado que OKDIARIO representa «un lugar único» en el periodismo de nuestro país.

La líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Isabel Pérez Moñino, ha destacado «el horizonte y porvenir» del periódico, deseándole que siga en la labor de «defender la verdad».