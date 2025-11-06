Pedro Rollán: «Defender la libertad de prensa es defender la democracia»

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha pedido en el X Aniversario de OKDIARIO «defender la libertad de expresión y de prensa» porque esto significa «defender la democracia». El dirigente del Partido Popular ha destacado la labor de este medio por su «información valiente, atrevida y rigurosa» en el discurso que ha tenido lugar este jueves en la Plaza de Toros de Las Ventas.

Rollán, uno de los principales activos del PP, ha iniciado su intervención con unas primeras palabras de «felicitación» para Eduardo Inda, director de OKDIARIO, y para «todo el equipo» que conforma la redacción de este medio. «Hace 10 años comenzasteis una andadura difícil, complicada y con una ingente competencia, pero con un objetivo claro: la vocación de informar», ha indicado el presidente del Senado, quien posteriormente ha valorado que «10 años después» este medio haya conseguido situarse como «uno de los medios digitales más leídos en España» con «exclusivas y noticias que han sobresaltado a más de uno» y «audios y vídeos que nunca pensaríamos que se publicarían».

«10 años de una información valiente, contrastada, atrevida y rigurosa. Con un propósito claro: preservar y defender la democracia, el prestigio y la ejemplaridad de las instituciones y de los políticos; así como aspirar a que España sea un país cada día mejor, donde se proteja y respete la libertad, algo esencial en los países democráticos», ha añadido Rollán.

El dirigente del Partido Popular ha subrayado que, además del X Aniversario de OKDIARIO, también se celebra «la vigencia de la libertad de expresión y de la libertad de prensa» en España, que son «dos de los pilares insustituibles que sustentan una democracia plena» y libertades «que hoy en día están más amenazadas que nunca».

«Hemos entrado en una peligrosa espiral en la que a ciertas personas se les boicotea cuando quieren impartir una conferencia o expresar libremente sus ideas. Grupos minoritarios radicales que intentan imponer sus pensamientos e ideología al resto, recurriendo a la violencia y a las amenazas para alcanzar su objetivo», ha declarado el presidente del Senado en el acto celebrado en Las Ventas. «Para estos radicales, el fin justifica los medios», ha indicado, tras denunciar las agresiones que han sufrido diferentes profesionales de la información y «los señalamientos de periodistas».

Por un «periodismo libre»

El senador popular ha destacado que en estos momentos, en España «se clasifica a los medios en buenos o malos en función de si hacen seguimiento, propaganda y proselitismo de las noticias de los Gobiernos». Para evitarlo, pide a instituciones y partidos políticos «permanecer alerta y seguir defendiendo y promoviendo un periodismo libre y alejado de presiones, vengan de donde vengan».

«Debemos facilitar la labor de informar de los periodistas, porque su trabajo es esencial para que exista una democracia plena», ha dejado claro Pedro Rollán, para añadir inmediatamente que España necesita «una prensa libre e independiente que pueda informar con libertad y sin injerencias externas» y, por ello, se deben facilitar «las herramientas necesarias para que puedan operar con independencia, rigor y objetividad».

Rollan pide «defender y promover la libertad de prensa y fomentar una educación crítica para que las futuras generaciones puedan disfrutar de estos derechos, al menos, como las conocemos hoy», ha zanjado uno de los encargados de intervenir en el acto por el X Aniversario de OKDIARIO, este jueves en Las Ventas.

Prensa y democracia

En el tramo final de su discurso, el presidente del Senado ha pedido la «convivencia entre prensa y política» tal y como ha ocurrido siempre «en los sistemas democráticos más avanzados. «Los medios de comunicación libres, imparciales e independientes son fundamentales y necesarios en democracia. Sois la principal defensa frente a los intentos de manipulación informativa», ha aseverado.

«Defender la libertad de expresión y la libertad de prensa es defender la democracia», ha ratificado Rollán, antes de finalizar su intervención con una sentencia concisa y clarividente. «Sin prensa no puede haber una democracia plena y sin democracia verdadera no puede haber una prensa libre e independiente».