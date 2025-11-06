Diez años de OKDIARIO, el periodismo sin miedo

Que un medio de comunicación cumpla diez años no es fácil en el actual contexto mediático, pero cumplir diez años siendo referente de los medios digitales españoles es una hazaña que sólo se consigue haciendo frente a todos los desafíos sin miedo, que es la única manera de ejercer en libertad el hermoso oficio de informar. OKDIARIO cumple los primeros diez años de una singladura con vocación de futuro, aunque les pese a algunos, una década en la que este periódico ha logrado erigirse en guía diaria de millones de personas que ven a través de nuestros ojos y que sienten el latido de España a través del oído en tierra que ponemos cada día a disposición de nuestros lectores.

Es cierto que nos sentimos orgullosos de lo logrado, pero también que la autocomplacencia en un periódico conduce inexorablemente a la perdida de brío. Por eso celebramos este X aniversario convencidos de que el éxito hay que degustarlo con la moderación propia de quien sabe que el periodismo no tiene tiempos muertos y que hay que contar el afán de cada día como si fuera siempre el de nuestro nacimiento. Es, por otra parte, la única manera de retratar la realidad, porque la verdad, como la mentira, no descansan jamás.

Somos lo que somos y vamos sin careta, porque no arrastramos trauma ni complejo alguno. El miedo tratamos de dejarlo en casa, porque el periodismo con temor envilece y esclaviza. No son buenos tiempos para la libertad, es cierto, pero esa es precisamente la razón que nos lleva a llevar nuestra probada rebeldía -en el mejor sentido del término- a cotas más altas cada día. Es demasiado lo que se está jugando España y la democracia como para bajar los brazos. Por eso celebramos estos diez años advirtiendo a quien quiera escucharnos que OKDIARIO ha venido para quedarse y para tratar de que no se queden quienes pretenden echarnos.