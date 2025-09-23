OKDIARIO cumple 10 años: una década de periodismo sin miedo

OKDIARIO cumple diez años de vida, una década que ha estado marcada por su vocación de informar y de situar la exclusiva en el centro de la agenda informativa. Durante este tiempo, las investigaciones y revelaciones del periódico han abierto portadas, provocando debates nacionales y destapando tramas que han cambiado el curso político, judicial y social de España.

Un recorrido que no se entiende sin los nombres propios que han protagonizado estas revelaciones: presidentes y ministros, líderes de partidos, miembros de la Casa Real y figuras del deporte mundial.

Las investigaciones arrancaron con fuerza desde el primer día. OKDIARIO abría su primera portada el 23 de septiembre de 2015 con una información sobre Oleguer Pujol y su inversión de 420 millones de euros en el Bank of Scotland.

Podemos

Las revelaciones sobre Podemos han sido un capítulo propio en esta década. Desde la compra del chalet de Galapagar por Iglesias y Montero hasta la documentación sobre los sobresueldos y la caja B, pasando por las investigaciones del caso Neurona y el caso Dina, nacido del robo del móvil de Dina Bousselham.

A todo ello se sumó una nueva exclusiva de este periódico que cruzó fronteras: Maduro pagó 272.000 dólares a Iglesias en un paraíso fiscal de Granadinas. El citado documento, al que tuvo acceso en exclusiva este periódico, mostraba que Rodolfo Clemente Marco Torres, ministro del Poder Popular de Economía, Finanzas y Banca Pública, ordenó realizar una transferencia por un total de 272.325 dólares a pagar a Pablo Iglesias Turrión.

Debido a este hecho, el ex vicepresidente del Gobierno llevó a OKDIARIO ante los tribunales. Sin embargo, la magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid desestimó la demanda del secretario general de Podemos al no entender vulnerado su derecho al honor. La magistrado sí condena a Iglesias al pago de las costas del procedimiento judicial.

De la misma manera, la juez consideró que la información publicada por OKDIARIO fue veraz, contrastada en fuentes policiales, alejada de una mera invención, de interés general y ajustada a la doctrina del Tribunal Supremo.

Por otro lado, este mismo año OKDIARIO informaba en exclusiva de que Juan Carlos Monedero, uno de los ideólogos de Podemos, pedía la baja en la Complutense para no dar la cara tras los testimonios de acoso de sus alumnas. La universidad tenía abierta una investigación tras recibir una denuncia de presunto acoso sexual contra el cofundador de Podemos.

Más reciente ha sido la polémica provocada por Irene Montero cuando era ministra de Igualdad y que OKDIARIO destapaba. Este mismo mes de septiembre informábamos de que el Gobierno había perdido todos los datos sobre órdenes de alejamiento dictadas antes de marzo de 2024. Esto significa que el centro de control Cometa no puede facilitar información anterior a esa fecha, lo que implica la pérdida del elemento probatorio necesario para formular acusaciones por quebrantamiento de las medidas de alejamiento.

Casa Real

La Monarquía ha sido otro de los grandes ejes de revelaciones de este periódico. OKDIARIO difundió las cintas de Corinna sobre Juan Carlos I. En una exclusiva mundial que fue publicada en varias entregas, Corinna aseguró que «la donación [que le hizo don Juan Carlos] de 65 millones fue un testamento meditado y ejecutado en vida que le llevó un año preparar».

Asimismo, Corinna detalló sus desencuentros con el Rey mientras que fuentes cercanas apuntaban a que el emérito volverá a residir en España cuando gobierne el PP.

Por otro lado, en 2024 OKDIARIO publicó varios audios de Bárbara Rey sobre el emérito. Una vez más, este periódico estuvo en el centro del torbellino mediático con la publicación de lo que durante años fue uno de los secretos mejor guardados entre los pasillos del poder: la relación entre Bárbara Rey y Juan Carlos I. En los denominados como Bárbaraleaks se escucha el audio del chantaje de Bárbara al monarca: «El Rey está en deuda conmigo, como puta voy a ser la más cara».

El frente monárquico se completó con la entrevista a la abuela de la Reina Letizia, Menchu Álvarez del Valle. Concedió una entrevista exclusiva a este diario con una condición, que se publicara una vez ella ya hubiera fallecido. OKDIARIO cumplió su palabra y publicó la entrevista cuando falleció a los 93 años. En esa conversación que mantuvo con nosotros lanzó una advertencia tajante: «Se quieren cargar la Monarquía».

Pedro Sánchez y Begoña Gómez

Las exclusivas sobre Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y su mujer, Begoña Gómez, han dejado algunas de las portadas más sonadas. Desde el plagio en la tesis doctoral de Sánchez, que desató un debate sobre la transparencia académica, hasta el caso Playbol y los negocios familiares.

El foco se amplió con Begoña Gómez, primero por la polémica cátedra en la Complutense, después por usar un despacho en el Palacio de la Moncloa para reuniones privadas, y más recientemente por el vídeo de la esposa del presidente sentada en el banquillo como investigada, una imagen que dio la vuelta al mundo. Todo ello salpicado por imágenes inéditas, como cuando Sánchez retrasó su llegada el día de la Fiesta Nacional mientras el Rey Felipe VI aguardaba junto a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida.

Las cremas de Cristina Cifuentes

Este periódico también estuvo detrás de la publicación del vídeo de Cristina Cifuentes cazada robando en un supermercado de Puente de Vallecas, Madrid. En una habitación apartada, junto a una de las salidas de emergencia, los vigilantes de seguridad retuvieron a Cifuentes durante 45 minutos por el hurto de dos cremas antiedad. Poco después dimitía.

‘Operación Kitchen’

Durante estos 10 años tampoco han faltado episodios judiciales de largo recorrido, como la operación Kitchen, llevada a cabo por el Ministerio del Interior para arrebatar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas los documentos comprometedores que poseía sobre las finanzas del partido para que no llegaran a manos del juez.

OKDIARIO desveló el 8 de noviembre de 2018 que Interior pagó durante dos años (en 2013 y 2014) un sobresueldo de 2.000 euros al mes al chófer de Bárcenas, Sergio Ríos Esgueva, con dinero de los fondos reservados para que actuara como topo.

El PSOE y sus ministros: Ábalos, Duque, Maroto…

La lista de exclusivas sobre dirigentes socialistas es larga. Durante la legislatura de Pedro Sánchez se ha puesto el foco en numerosos rostros de su Gobierno. OKDIARIO destapó el chalet en Jávea de Pedro Duque, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, a nombre de una sociedad. El socialista eludía impuestos a través de la creación de una sociedad patrimonial que se creó el mismo día en que se produjo la compra del chalet.

Por otro lado, OKDIARIO en otra exclusiva vinculó a la ex ministra Reyes Maroto con el caso Koldo. Los cabecillas de la trama de los hidrocarburos, que defraudaron 182 millones de euros a Hacienda sin pagar el IVA, se reunieron en una sala del Ministerio de Industria cuando la titular era Reyes Maroto. Maroto, siendo ministra de Industria, no acudió a esta reunión, pero sí que estuvo presente el que fuera su jefe de gabinete en el ministerio, Juan Ignacio Bidart.

El terremoto mayor llegó con José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ambos secretarios generales del PSOE. A principios de año, OKDIARIO publicaba en exclusiva que Ábalos manejaba un equipo de al menos seis brasileñas para agasajar a empresarios, entre ellos contratistas de su ministerior.

No es la única exclusiva que nos ha dejado el ex ministro. Un equipo de OKDIARIO visitó el Parador de Teruel para investigar la fiesta de Ábalos en plena pandemia. Montó una fiesta con señoritas y, según constató este diario, dejó la suite principal completamente destrozada. Días después, este periódico también publicó en exclusiva que desde Paradores se amenazó por carta a los empleados que contaron a OKDIARIO la juerga de Ábalos con prostitutas.

En julio, OKDIARIO captó la imagen de la legislatura: Santos Cerdán, ex mano derecha de Sánchez, cazado en prisión. Era la foto más buscada. El ex secretario de Organización del PSOE acusado de «gestionar» mordidas por la adjudicación irregular de obras públicas del Gobierno de Pedro Sánchez y del Ejecutivo navarro ingresaba en prisión el pasado 30 de junio. Las imágenes del interior de la cárcel que reveló este periódico muestran a Santos Cerdán, visiblemente más delgado, depositando los restos de la comida en un cubo de la basura.

Congreso del PP

OKDIARIO adelantó que Alberto Núñez Feijóo convocaría en julio un congreso nacional para renovar la cúpula directiva y preparar a la formación ante la posibilidad de un adelanto electoral.

Economía y Justicia

En el terreno económico, OKDIARIO adelantó la fusión de Bankia y CaixaBank, una primicia que marcó un hito financiero en España. En paralelo, investigaciones judiciales como las de Ignacio González y el saqueo del Canal de Isabel II dibujaron el mapa de la corrupción madrileña.

Deportes

La política no ha sido la única esfera agitada por exclusivas. El fútbol ha vivido durante esta década titulares inesperados como el audio que publicó OKDIARIO en el que Jonathan Praena admitía que Tebas ayudó al Fuenlabrada.

El broche internacional lo pusieron los grandes fichajes. OKDIARIO adelantó que Jude Bellingham y Kylian Mbappé llegaban al Real Madrid. También este periódico dio en primicia el anuncio de que Madrid tendrá un Gran Premio de Fórmula 1 en 2026.

Entrevistas

Y no todo han sido exclusivas, también ha habido cientos de entrevistas a políticos, empresarios y escritores. Alberto Núñez Feijóo recibió a Eduardo Inda, director de este periódico, en Génova. Santiago Abascal, José Luis Ábalos, Carolina Perles (ex mujer de Ábalos), María Guardiola (presidenta de Extremadura), Isabel Díaz Ayuso, Leire Díez (fontanera del PSOE), Arturo Pérez Reverte… y un largo etcétera que promete seguir creciendo.

Diez años de exclusivas que, una tras otra, han tejido la identidad de OKDIARIO: un medio que nació con el propósito de incomodar al poder y que hoy celebra su aniversario con la misma vocación de vigilancia y denuncia.