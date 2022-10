Una cámara de OKDIARIO captó con toda claridad la escena que se vivió en la Plaza de Lima, cuando el presidente del Gobierno llegó tarde e hizo esperar al Rey dentro de su vehículo oficial. Un tenso minuto en el que se ve al Audi de Pedro Sánchez llegar a una velocidad considerable, con el presidente descendiendo de él con paso parsimonioso y dirigiéndose hacia la fila de autoridades donde le esperaban atónitos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida. «Sánchez haciendo de Sánchez», ha comentado con sorna el regidor madrileño. El presidente, mientras, ha echado la culpa de su impuntualidad a Zarzuela.

En las imágenes, a diferencia de lo que se vio en la señal en abierto ofrecida por TVE, se aprecia cómo el vehículo del Rey se encuentra parado a pocos metros de donde debería estar Sánchez esperando al Jefe del Estado, mientras Sánchez llega tarde. Los Reyes presencia desde el interior del Rolls Royce de Patrimonio Nacional cómo llega el vehículo del presidente, tras acceder a la Plaza de Lima por la calle Concha Espina. La única vía, de las cuatro posibles, que podía utilizar sin pasar delante de público asistente -y por tanto, ahorrando abucheos a su comitiva-.

El vídeo muestra cómo todas las piezas del engranaje del acto están en su sitio a tiempo: el vehículo del Rey, los mandos militares con sus estandartes al fondo, y en el margen derecho de la Castellana la fila de autoridades políticas que deben dar la bienvenida al desfile al Jefe del Estado. Sólo faltaba una pieza: Sánchez.

La escena la contemplan desde un lugar privilegiado la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde de la capital. Uno de los protagonistas de la escena, Martínez Almeida, no ha querido dejar pasar la oportunidad de comentar la escena que vivió en primera línea, advirtiendo que lo visto esta mañana ha sido «Sánchez haciendo de Sánchez».

Sánchez haciendo de Sánchez. pic.twitter.com/EBsydyNrri — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) October 12, 2022

Culpa al Rey

Pedro Sánchez no llegó tarde al desfile, sino que fue el Rey quien llegó antes que él. Eso, básicamente, es lo que ha defendido el presidente cuando se le ha cuestionado por esa escena registrada esta mañana.

Fue lo más comentado durante el coctel de la recepción posterior al besamanos del Palacio Real. En un momento dado, Sánchez se reúne con un grupo de periodistas para uno de los habituales corrillos que se producen en este tipo de actos, y es preguntado por su impuntualidad.

El presidente no duda en ofrecer su versión. Según ha sabido OKDIARIO, el líder socialista resta importancia al hecho y asume que él llegó a la hora prevista. «Salí de Moncloa a las once menos cuarto. La hora que dijo Casa Real, cuando me dijo Zarzuela», argumentaba, responsabilizando de su atropellada llegada al desfile a la Casa Real.