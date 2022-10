El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado de su propia voz lo ocurrido esta mañana en el Paseo de la Castellana, cuando llegó más tarde al desfile que Felipe VI y obligó al Jefe del Estado a esperar durante un minuto dentro de su vehículo. Un intento El líder socialista ha dado esta explicación en un corrillo con periodistas tras el besamanos del Palacio Real: «Yo salí de Moncloa a las once menos cuarto, cuando me dijo Zarzuela». Sánchez echa así la culpa a la Casa Real de su ruptura del protocolo.

Pedro Sánchez no llegó tarde al desfile, sino que fue el Rey quien llegó antes que él. Eso, básicamente, es lo que ha defendido el presidente cuando se le ha cuestionado por esa escena registrada esta mañana.

Fue lo más comentado durante el coctel de la recepción posterior al besamanos del Palacio Real. En un momento dado, Sánchez se reúne con un grupo de periodistas para uno de los habituales corrillos que se producen en este tipo de actos, y es preguntado por su impuntualidad.

El presidente no duda en ofrecer su versión. Según ha sabido OKDIARIO, el líder socialista resta importancia al hecho y asume que él llegó a la hora prevista. «Salí de Moncloa a las once menos cuarto. La hora que dijo Casa Real, cuando me dijo Zarzuela», argumentaba, responsabilizando de su atropellada llegada al desfile a la Casa Real.

El momento

Las cámaras de televisión captaron cómo un miembro de la seguridad del Rey pedía al Rolls Royce de Felipe VI que ralentizase su ritmo. Casi en punto muerto, el vehículo llegaba hasta la línea que marcaba el paso de cebra que hay frente al Bernabéu, el mismo punto exacto donde se detuvo el año pasado. Pero ni Felipe ni Letizia se bajaron: Sánchez aún no había llegado, cuando debería estar a pocos metros del coche para recibir personalmente al Rey.

El Audi de Sánchez enfilaba en ese momento la Castellana y llegaba, medio minuto más tarde que el Rey, a la Plaza de Lima. Así, el líder socialista protagonizaba la escena que marcaría la actualidad del desfile: nunca antes se había roto de tal manera el protocolo de llegadas.

Ya el año pasado, Moncloa trató de solapar la llegada de Sánchez para reducir el impacto de los abucheos, pero en esta ocasión su falta de puntualidad afectó al desarrollo del acto: hizo esperar al Rey y no saludó a las otras autoridades que presiden el desfile. La ministra de Defensa, Margarita Robles, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Teodoro Esteban López Calderón.